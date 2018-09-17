عقد الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كمال شادي، إجتماعا تقييميا لبرنامج شعبة الثوم الموسمي وما بعد الموسم، مع مدراء المصالح الفلاحية للولايات الرئيسية المعنية بالبرنامج، وركز الاجتماع على عمليات التدخل لتنظيم السوق من هذا المنتوج خلال الموسم الذي يقل فيه الإنتاج.

وأكد أكمال شادي على ضرورة مواصلة تطوير الإنتاج الوطني للثوم، لافتا إلى ضرورة السعي إلى تكامل الشعبة من خلال ضمان وفرة البذور الوطنية و الاستثمار في مجال التثمين لاسيما التغليف والتحويل ،وعلاوة على ذلك، تم دعوة مختلف المتدخلين في هذه الشعبة لتعزيز نظام التخزين لضمان تأطير أفضل لعملية تخزين هذا المنتوج من أجل تحقيق الأهداف المحددة .

وللتذكير بلغ الإنتاج الوطني خلال الموسم 2017/2018 حوالي 2.033.925 قنطار، و هو ما يمثل زيادة بنسبة 64℅ مقارنة بسنة 2017 أين بلغ الإنتاج 1.237.164 قنطار، و 96℅ مقارنة بسنة 2016 أين بلغ الإنتاج 1.036.266 قنطار و 112℅ مقارنة ب 2015 حيث بلغ الإنتاج 960.074 قنطار و هذا بفضل التزام الفلاحين ووعيهم بضرورة زيادة الإنتاج الوطني على حساب الواردات.

رزاقي.جميلة