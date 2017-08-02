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الحكومة تتجه لتقليص عدد المناطق الصناعية !

وزير الصناعة اعتبر تواجدها في كل مكان هدرا للأموال:
الحكومة تتجه لتقليص عدد المناطق الصناعية !

eldjazair 2 أغسطس 2017 الاقتصاد اضف تعليق 20 زيارة

قررت الحكومة تقليص عدد المناطق الصناعية التي تم إنشائها في خطوة مغايرة للسياسة الاقتصادية التي انتهجها حكومة سلال ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب منذ سنوات، وذلك توازيا مع فرملة مشاريع تركيب السيارات.  

وتتجه الحكومة إلى مراجعة المشروع الذي أطلقته حكومة سلال سنة 2012 عندما قررت تأهيل جميع المناطق الصناعية وطنيا، موازاة مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية الرامية لتفعيل مشروع إنجاز مناطق صناعية جديدة عبر مختلف الولايات، وقال وزير الصناعة محجوب بدة أول أمس إن  “دراسة ميدانية أجرتها وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية حول 39 من  المناطق الصناعية التي تم إنشاؤها كشفت أن المناطق الصناعية لا ينبغي أن تنشأ  في كل مكان”، كما وجد أن العديد من المناطق الصناعية “لا تزال غير مستغلة” حسب ذات الوزير.

ويستشف من تصريحات وزير الصناعة محجوب بدة عدم رضاه من توجهات حكومة سلال وسلفه بوشوارب فيما يخص تسيير المناطق الصناعية التي يشدد على أن عددها كبير، فمن غير الممكن أن تكون متواجدة هذه المناطق الصناعة في كل مناطق الوطن وتستنزف غلاف مالي كبير في حين أن أنشطة كثيرة متوقفة بسبب العجز المالي و لذلك ووفقا لتوجهات بدة، بأنه سيكون هناك “ليس فقط  تخفيض عدد من المناطق الصناعية  ولكن أيضا من الغلاف المالي المخصص لهذه المناطق”، مشيرا إلى أن جزء من هذه  الميزانية سيتم توجيهه إلى أنشطة أخرى .

وكان قد انعقد مجلس وزاري مشترك نظم قبل أيام قليلة لتقييم هذه المناطق، حيث تم  ملاحظة وجود 11.600 هكتار من المحميات العقارية الموجهة للاستثمار غير مستغلة منها 13.977 قطعة تغطي مساحة 5.530 هكتار غير مقدمة مكونة من 2.733  هكتار متواجدة بالمناطق الصناعية و 2.757 هكتار متواجدة  بمناطق النشاطات.

كما أبرز التقييم أيضا وجود 15.140 قطعة موجهة للاستثمار، مقدمة لمستثمرين لكن غير مستغلة, تغطي مساحة 6.132 هكتار مقسمة على 3.183 هكتار متواجدة  بالمناطق الصناعية و 2.949 هكتار متواجدة  بمناطق النشاطات.

عمر حمادي

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