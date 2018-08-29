الحكومة الصحراوية تجتمع لتقييم البرنامج الصيفي للشباب والطلبة والتحضير للدخول الاجتماعي الجديد

عقدت الحكومة الصحراوية اجتماعا من اجل تقييم البرامج الصيفية للشباب و الطلبة و كذا للوقوف على أخر التحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي لموسم 2018/2019, و ذلك برئاسة الوزير الأول محمد الولي اعكيك.

و وقف الاجتماع على أهم البرامج الصيفية كبرنامج الشباب و الطلبة, المؤتمر الثالث لاتحاد الطلبة الذي اختتمت أشغاله أمس الإثنين و كذا الندوة الدولية الثالثة للتضامن مع الشعب الصحراوي التي أقيمت على هامش المؤتمر الثالث للطلبة.

كما وقف الاجتماع على آخر التحضيرات المتعلقة بالدخول الاجتماعي الجديد لموسم 2018/2019 و كذا التحضير للأسبوع الصحي الذي تشرف عليه وزارة الصحة و البيئة و الذي يهدف إلى التحسيس بأهمية البرامج و الإرشادات الصحية.

و في تصريح لوسائل الإعلام, أكد وزير التعليم الصحراوي السيد بشرايا بيون, على توفير كافة الإمكانيات و الظروف المادية و المعنوية من اجل ضمان انطلاق موسم دراسي ناجح بامتياز, داعيا كافة الشركاء و الجهات المعنية إلى المساهمة بشكل فعال من اجل تحقيق هذا الهدف.

و قد أكد المشاركون في اختتام أشغال المؤتمر الثالث لإتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب بالداخلة بمخيمات اللاجئين الصحراويين على الدور الريادي للطلبة الصحراويين في معركتي التحرير والبناء.

و دعا البيان الختامي, الطلبة الصحراويين إلى “مواصلة النضال و الاستمرار في التضحية والعطاء و خدمة الشعب الصحراوي وأهدافه المشروعة في العودة والاستقلال التام”, مبرزا ” أهمية اطلاعهم على تاريخ وتطورات قضيتهم الوطنية وذلك تعزيزا لمبدأ التواصل ولإدماجهم في تقوية وتدعيم مؤسسات وهياكل الجبهة الشعبية والدولة الصحراوية”.

كما حث ذات البيان مختلف التنظيمات الطلابية والشبانية في العالم على “التضامن مع الشعب الصحراوي ومساندته في كفاحه المشروع من أجل تحقيق مثل الإنسانية العليا في الحرية وتقرير المصير والعدالة ونبذ الظلم “.

وأبرز أيضا أهمية إدماج الطلبة في مؤسسات الدولة الصحراوية وانخراطهم في العمل للقيام بدورهم في التحرير والبناء , مشيدا في ذات الوقت بتضحيات الطالب الصحراوي, خاصة في الأراضي الصحراوية المحتلة, وفي المواقع الجامعية .

و تضمن البيان عدة قضايا ذات أهمية على غرار تعزيز صفوف جيش التحرير الشعبي الصحراوي, و دعم مؤسسات الدولة الصحراوية. ووجه المؤتمر عددا من الرسائل أبرزها الموجهة إلى الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي , و إلى المنظمات والتنظيمات الشبانية الطلابية عبر العالم.

وتم خلال هذا المؤتمر إعادة انتخاب مولاي أمحمد إبراهيم الصالح أمينا عاما لإتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب لعهدة ثانية , بعد إجراء عملية التصويت طبقا للقانون الأساسي للإتحاد.

للإشارة فقد حمل المؤتمر الثالث لإتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب اسم الشهيد بلاهي سويدي محمد أحمدا ونظم تحت شعار” الطلبة الصحراويون .. استمرار في العطاء لربح معركة التحرير والبناء” .

وعرفت هذه الفعاليات للطلبة الصحراويين مشاركة أكثر من 500 مندوب عن مختلف امتدادات المنظمة الطلابية , ووفد من المناطق المحتلة , إلى جانب حضور أكثر من 150 مدعو يمثلون منظمات طلابية دولية تربطها والمنظمة الطلابية الصحراوية علاقات عمل وتعاون .