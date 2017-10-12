حذرت إيطاليا من مستوى تدفق المهاجريين الشرعيين إليها من دول جنوب المتوسط من بينها الجزائر، ونقلت وسائل إعلام إيطالية تصريحات وزير الداخلية الإيطالي عن تحذيرات حكومته من التدفق المستمر لهؤلاء المهاجرين على الجزر الإيطالية.

أكد وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي أن ” وصول المهاجرين القادمين من تونس والجزائر وتركيا إلى إيطاليا يسجل ارتفاعا كبيرا، لكنه يبقى دون مستويات توازي عدد الوافدين من ليبيا “، وسجل عدد الوافدين في سفن من تونس نحو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية أو غرب صقلية ارتفاعا بمعدل ثلاث مرات، والوافدين من الجزائر إلى جزيرة ساردينيا بمعدل الضعفين أما عدد المهاجرين الواصلين من تركيا نحو جنوب إيطاليا فقد ارتفع بنسبة 63%.

وفي الوقت ذاته، فإن عدد مهاجرين عبر ليبيا تراجع بنسبة 25% مع تباطؤ كبير هذا الصيف لكنه يبقى يشكل الغالبية بفارق كبير كما أضاف الوزير أمام لجنة برلمانية، وأضاف أن من أصل حوالى 107 آلاف مهاجر وصلوا هذه السنة إلى السواحل الإيطالية فإن 92% منهم انطلقوا من ليبيا و1.7% من تركيا و1,3% من تونس و0,8% من الجزائر. وقال الوزير الإيطالي ” لسنا أمام طرقات بديلة، وإنما في مواجهة تعزيز حركة طرقات كانت قائمة أساسا “. كما كشف وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، عن أكثر من 800 مهاجر سري وصلوا من الجزائر إلى جزيرة سردينيا في الجنوب منذ مطلع 2017 وهي أضعف نسبة مقارنة بدول جنوب المتوسط الأخرى.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فان عدد الوافدين من تونس شهد ارتفاعا كبيرا في الأسابيع الماضية مع تسجيل 1400 في سبتمبر دون احتساب مئات المهاجرين الذين يدخلون بسرية ولا يتم تسجيلهم. وسجلت السلطات الايطالية وصول حوالى 6300 شخص من ليبيا في سبتمبر ما يثبت أن هذه الطريق ورغم تراجع كبير في عدد المهاجرين الذين يسلكونها تبقى طريق الهجرة الرئيسية.

إسلام كعبش