بعد سلسلة من الحفريات العلمية: مكتشفات جديدة في الموقع الأثري تهودة في بسكرة

اكتشف ثلة من الأساتذة والباحثين في مجال علم الآثار بالموقع الأثري تهودة، بولاية بسكرة، جزءا من أرضية مبلطة من الفسيفساء، كما تم العثور على أنابيب الهواء الساخن في الغرفة الأولى إضافة إلى أرضية استقرار مبنية بالعمارة الطينية بتقنية الطوب المجفف تحت أشعة الشمس في الغرفة الرابعة والممر الشمالي للغرفتين 4و1، حسب ما علم من الأستاذ في علم الآثار سعيد تريعة.

هذه المكتشفات الجديدة، جاءت بعد سلسلة من الحفريات العلمية، التي اقيمت في إطار استكمال الأبحاث العلمية للموسم 2018 ، حيث تمت في “الحمام الروماني” أواخر ديسمبر المنصرم ومطلع جانفي الجاري باكتشاف.

وتم التركيز خلال هذه الحفريات التي دامت أسبوعين على استكمال أشغال البحث والتنقيب بموقع تهوده الأثري، وإعداد تقارير علمية ترسل إلى الجهات الوصية بعد استكمالها. وتم سابقا نشر نتائج الحفريات السابقة بموقع تهودة في مجلة “الآثار” الصادرة عن معهد الآثار جامعة الجزائر 2،ومجلة” تراث الزيبان ” الصادرة سنة 2016.