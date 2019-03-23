كشف الحراك الشعبي السلمي الذي تعيشه الجزائر منذ أسابيع، على القدرة الرهيبة التي تتمتع بها وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها الفايس بوك في صناعة راي عام، وتغيير الأوضاع و الاحداث، حيث تحولت الى الفاعل الأساسي في توجيه الحراك وتنظيمه ، لدرجة أنها أصبحت “المؤطر” له، وتغلبت بذلك على الطبقة السياسية، و السلطة وحتى على وسائل الاعلام و باتت القائد الفعلي للجماهير. وقد أزاحت هذه الوسائط كل الأحزاب السياسية، و الشخصيات، ووسائل الاعلام، من الطريق، و أصبحت الرقم واحد في نقل المعلومة، التأثير في الأشخاص، التحضير للحراك و تنظيمه، حيث تحوّل هذا الفضاء الافتراضي إلى محرك للشارع و صارت عمليات التعبئة و الاستعدادات للمظاهرات تُحضَّر عبر صفحات وحسابات العديد منها غير معروفة المصدر، وقد تكون بتوجيهات عفوية، وقد تكون تابعة لجهة ما او أيديولوجية ما، غير انها في الأخير أصبحت القائد الفعلي للجماهير والموجه له. وفي هذا الصدد يقول الخبير في تكنولوجيات الاعلام و التوصل و الأنترنت يوسف بوشريم في تصريح ل”الجزائر”، أن من ميزات وسائل التواصل الاجتماعي، الشبكات، أي بمعنى انه يمكن ان تتكون هذه الشبكات عبر خلايا صغيرة متماسكة لتتسع وتكون دائرة كبيرة، وأيضا ان هذه الوسائل من مميزاتها أنها لا ترتبط بعنصري الزمن و المكان، أي انها تصل إلى ابعد نقطة ممكنة وفي ظرف زمني قصير، ويرى الخبير أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مصدر للمعلومة ولترويجها، خصوصا أن أغلب الافراد يملكون هواتف ذكية و التي هي عبارة عن كمبيوتر متحرك بإمكانه أن يصنع فيديوهات، نقل صور حية، يقدم نقل مباشر-لايف- و بالتالي أصبحت هذه الوسائط أكثر مصداقية بالنسبة للأشخاص أكثر من القنوات و الوسائل الأخرى. وفي رده على سؤال حول كيفية انتشار استعمال الفايس بوك في الجزائر بهذه السرعة وتحوله إلى ظاهرة يثق فيها الجزائريون أكثر من وسائل الاعلام و الاتصال الأخرى، قال بوشريم أنه في العالم هناك 3.5 مليار مشترك في وسائل التواصل الاجتماعي، و2 مليار شخص مشترك في الفايس بوك، أي نصف سكان الكرة الأرضية ستعملون هذه الوسائط، أما في الجزائر فهي تعد أكبر تجمع على شبكة التواصل الاجتماعي في شمال إفريقيا، و أنتقل معدل التصفح في هذه الوسائط من 56 دقيقة في اليوم العادي الى ما يقارب أربع ساعات في اليوم في الفترة الحالية، أي أنه أصبح “إدمان”، و قال أن الجزائريين اصبحوا يثقون في هذه الوسائط أكثر من غيرها من وسائل الاعلام و الاتصال الأخرى، كون هذه الأخيرة غير حرة، أي أنها موجهة و قد تخدم أيديولوجية أو طرف معين، وأنها لا توصل المعلومة الحقيقية للحراك، ما دفع بالشعب الى أن يخرج هو بنفسه وينظم نفسه. وعن أسباب تفوق الشارع في تنظيمه نفسه بتأثير من هذه الوسائل فقط، رد بوشريم بالقول أن الامر بسيط، ويكمن في كون أن المواطنين يتقنون استعمال هذا الفضاء للتواصل فيما بينهم أكثر مما يثقنه النظام، و أضاف أنه رغم أن هناك بعض الأخبار التي تتداول عبر هذه الوسائط قد تكون مغلوطة، إلا أن الشعب حينما تعلق الأمر بقضية وطنية وقضية الوحدة، فقد أصبح هو من ينظم نفسه بنفسه ويؤطره، و أشار الخبير في تكنولوجيات الاتصال إلى ترويج الأفكار الإيجابية كمثال، أين تتناقل الصفحات هذه الأفكار ثم تنتشر و تعم وتصبح سلوك للغالبية، وهنا يوضح بوشريم أن هذا يؤكد أن الشعب يستغل هذه الوسائط أحسن استغلال لنشر الأفكار الإيجابية و الجميلة التي تساهم في نقل الصورة الحضارية للحراك وأهدافه. وعن عدم نجاح ما يسمى ب”الذباب الالكتروني” في اختراق الحراك و ضربه، قال بوشريم أن هناك أطرافا توظف المئات و الألاف من الأشخاص للترويج لأفكار مغلوطة كمحاولة لكسر الحراك، غير أن الأعداد الهائلة التي تعد بالملايين الرافضة للنظام وما تقوم به هي من الجهة الأخرى يغطي على ما يقوم به الذباب الالكتروني، فالشعب أصبح يستعمل الذكاء الإصطناعي و ينشر الأفكار الإيجابية بشكل قوي فيتم بالتالي إخفاء مناشير الذباب الإلكتروني، ما جعله يتوفق على هذا الذباب بطريقة عفوية.

رزيقة.خ