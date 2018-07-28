جدد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري مرة أخرى القول إن الفريق قايد صالح لم يقصد الحركة بالتصريح الذي أدلى به الخميس الماضي بالكف عن دعوة الجيش للتدخل، مبرزا أنه رجل سياسي ولم يخف من تصريح الفريق قايد صالح.

وقال مقري خلال افتتاحه الدورة العادية الأولى لمجلس الشورى الوطني لحركة حمس، أمس، قال: “شكون قالكم خفت من تصريح الفريق ڤايد صالح، أنا رجل سياسي”، وأضاف: “وأصلا من قال لكم أن الفريق ڤايد كان يتكلم علي.. الأمور الآن مخلطة ونحن نعرف بأنه هناك العديد من الأشخاص تكلموا بإسم الجيش”. وتابع: “ونحن ولا مرة تكلمنا بإسم الجيش لكن هناك جماعة استغلت الوضع وتكلموا علينا أننا نريد تدخل الجيش فكان الرد من الفريق قايد صالح وهو أشار في كلامه إلى الفاشلين فهل نحن فاشلون؟ ما فاشلين ما والو”.

وأضاف: “نحن لم نقل أن على الجيش أن يتدخل في الشؤون السياسية، لم نتحدث مطلقا أنه على الجيش أن يجلس مع الأحزاب السياسية على طاولة واحدة ولكن في الحقيقة وبالعودة إلى الوراء الجيش كان في قلب السياسة، كان هو من يوقف الصراعات السياسية ويختار الرئيس والأمثلة كثيرة من أنهى عهد بن بلة، من جلب الشاذلي ليكون رئيسا، من أنهى أزمة التسعينيات، لذلك يسعدنا تصريح ڤايد أن هذا الزمن انتهى ونحن مع هذا الأمر”، معتبرا أن الحديث عن المؤسسة العسكرية انتهى وأن الحركة وصلت إلى هدفها، وقال: “الحديث على المؤسسة العسكرية خلاص”.

زينب بن عزوز