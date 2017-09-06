تنطلق اليوم الأربعاء أول رحلة من جدة إلى الجزائر تنقل 235 حاجا جزائريا وذلك بعد أداء مناسك الحج لتتبعها رحلات أخرى في الأيام المقبلة، حيث ستغادر الطائرة مطار جدة باتجاه وهران.

وقد تم امس عملية تفويج الحجاج الجزائريين إلى المدينة المنورة وكذا إلى جدة، تحسبا لانطلاق أول رحلة إلى أرض الوطن اليوم، كما تم أمس الثلاثاء عقد اجتماع تقييمي ضم رؤساء المكاتب لمختلف فروع البعثة الجزائرية للحج تم خلاله عرض نتائج مراحل أداء مناسك الحج وكذا الاطلاع على برامج الترحيل.

وقد وفرت البعثة الجزائرية عددا كبيرا من الحافلات لنقل الحجاج الميامين بينما تنقل آخرون مشيا على الاقدام، نظرا للازدحام الكبير عبر الطرقات كما قال بوذراع زهير رئيس مكتب شؤون الحجاج بمكة المكرمة مشيرا إلى أن “الظروف كلها مهيأة ووسائل النقل موجودة كما أن المطوفين استعدوا لذلك “.

استعداد كبير وتجند على مستوى المهمة ميز أعضاء البعثة الجزائرية من عناصر الحماية المدنية والإعاشة والرعاية الصحية والإرشاد الديني جلهم بذلوا جهودا كبيرة لتسيير معظم مراحل مناسك الحج بدءا من استقبال الحجاج في مكة المكرمة واسكانهم وكذا التصعيد الى عرفة ثم النفرة الى المزدلفة والى منى وأخيرا العودة إلى مكة المكرمة وتحضير عمليات المغادرة باتجاه المدينة المنورة، وباتجاه جدة كل العمليات كانت سهلة ويسيرة بفضل التجند الكبير والكبير جدا من أعضاء البعثة ” يقول بوذراع، مشيرا إلى الأعداد المهولة التي استقبلتها مكة وزيادة حصة الجزائر إلى 36 ألف حاج ما جعل الأمر “كتحدي “تمثل في إسكان الحجاج على مستوى مكة المكرمة بدون استثناء ثم عملية الانتقال إلى عرفة ووصولها قبل الثانية زوالا مما اعتبره “وقت قياسي في تاريخ البعثة الجزائرية.

وذكر في الأخير أنه نظرا لكل الصعوبات المواجهة بمنى فإن أداء أعضاء البعثة كان “متميزا “لأنهم لم يتخلوا عن الحجاج في أي مرحلة من مراحل التصعيد والمكوث، حيث كانوا معهم في خيمهم بالتوجيه والإرشاد مما ادخل شيئا من الطمانينة عليهم مؤكدا عدم تسجيل حالات صعب التعامل معها.

وفاة 20 حاجا جزائريا وتيهان آخر

ومن جانب آخر أكد بوذراع على هامش الاجتماع تسجيل 20 حالة وفاة طبيعية بين صفوف الحجاج الجزائريين فيما لا يزال نحو 15 آخرين في المستشفيات وحالتهم مستقرة على حد قوله مشيرا الى تسجيل حالة تيهان لحاج جزائري لم يتم العثور عليه لحد اليوم.

نسرين محفوف