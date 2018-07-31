قال رئيس اللجنة الطبية للبعثة الجزائرية عبد المالك سعيدي أن هناك عدد من الحجاج المصابين بأمراض مزمنة توجهوا إلى البقاع المقدسة دون أن يأخذوا أدويتهم معاهم بالرغم بأنهم ملزمون بتناولها، ودعا على الحجاج الذين لم يغادروا بعد ارض الوطن إلى ضرورة التزود بالكميات الكافية من الأدوية الخاصة بأمراضهم.

و أوضح سعيدي أمس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، من المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية أنه منذ ال25 جويلية المنصرم تاريخ وصول أول رحلة للحجاج “تم تسجيل عديد حالات الحجاج الذين لم يحضروا أدويتهم معهم على الرغم من ضرورة تناولها”، مؤكدا أن اللجنة الطبية الجزائرية “تتكفل بالمرضى بما توفر لديها من أدوية” مشيرا إلى أن هناك بعض الحالات التي تتطلب كميات كبيرة من الأدوية لاسيما المصابين بأمراض مزمنة على غرار مرضى السكري والضغط الدموي، و أوضح أن المقر الرئيسي للجنة الطبية التابع للبعثة الجزائرية متواجد بالمدينة المنورة وله فرعان أحدهما بفندق الزوار والثاني بفندق المكارم إضافة إلى وحدة طبية متنقلة تقدم العلاج للمرضى بأي فندق يقيم به الحجاج الجزائريون، مضيفا أن “المقر الرئيسي مخصص للحالات التي لا يمكن التكفل بها عبر الفرعين الطبيين”.

للإشارة، كان أول فوج من الحجاج الجزائريين قد غادر أرض الوطن في ال25 جويلية الماضي، متوجها إلى البقاع المقدسة ، على أن تتواصل الرحلات التي ستضمنها عدة شركات منها الخطوط الجوية الجزائرية تباعا لتشمل ما يقارب 37 ألف حاج.

وكانت لجنة الإفتاء الجزائرية برئاسة محمد عمر حساني قد شرعت منذ يوم السبت المنصرم في إقامة وتنظيم ندوات دينية وسلسلة من حلقات الإفتاء لفائدة الحجاج الجزائريين الذين مازالوا يتوافدون على المدينة المنورة وذلك بغية ضمان مرافقة تامة ومتميزة لهم تساعدهم على أداء الحج الصحيح.

رزيقة.خ