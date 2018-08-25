اختتم يوم الأمس الجمعة مناسك الحج حيث واصل الحجاج المتأخرون رمي الجمرات، وعقب الانتهاء توجهاو إلى مكة لأداء طواف الوداع قبل مغادرة المدينة المقدسة، وكان الحجاج الذين يتجاوز عددهم المليونين رموا جمرة العقبة الكبرى، في أول أيام عيد الأضحى، الثلاثاء، في مشعر منى. كما نحروا الأضاحي، وذلك عقب نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة، بعدما قضوا فيها ليلتهم،وشهد موسم الحج 2018، وفاة 11 حاجا جزائريا لقوا حتفهم خلال أدائهم مناسك الحج. هذا ومن المرتقب أن يعود حجاج الجزائر بداية من الغد إلى أرض الوطن والبالغ عددهم أكثر من 76 ألف حاج. أوضاع كارثية في مخيمات الحجاج الجزائريين بمشعر منى هذا ورغم كل التحضيرات التي أشرفت عليها وزارة الشؤون الدينية شهدت مخيمات الحجاج الجزائريين بمشعر منى حالة كارثية، حيث عرفت مبيت أكثر من 200 حاجا في الخيمة الواحدة،بالإضافة إلى تسجيل درجات الحرارة المرتفعة، وتوقف المكيفات ودخول المياه إلى داخل الخيم وتبلل الأسرة والمتاع،أين قام القائمين على المخيم بقطع الكهرباء عن الخيمة تفاديا حصول شرارة كهربائية .

رزاقي.جميلة