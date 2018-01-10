تعتزم القيادة العامة للجيش الوطني الشعبي مع حلول السنة 2018 الجارية مواصلة مسار تطوير المؤسسة العسكرية بما يتناسب ومتطلبات التطور المهني المحترف من حيث التجهيز والتكوين والتحضير، وهذا بالاعتماد على رهان النوعية والتكيف الأنسب مع مقتضيات مسار التطور الذي بات حتمية لا مناص منها في سبيل مضاهاة ومجاراة وتيرة التطورات المتسارعة التي تعرفها الجيوش المتقدمة لعديد الدول في السنوات الأخيرة،وأكدت ذات الجهة مضيها نحو إمتلاك المزيد من القوة للحفاظ على هيبة الجزائر وسيادتها ووحدتها.

وأكدت مجلة الجيش في إفتتاحيتها لعدد شهر جانفي الجاري، مضي الجيش الوطني الشعبي نحو إمتلاك المزيد من القوة للحفاظ على هيبة الجزائر وسيادتها الوطنية ووحدتها الترابية، ووقوفه “بالمرصاد في وجه المؤامرات وإفشال مساعيها” بالاستناد على “وعي الشعب وثقته في جيشه الجمهوري”.

وجاء في إفتتاحية أول عدد للمجلة، في السنة الجديدة 2018، التأكيد على مضي الجيش الوطني الشعبي “في طريقه نحو إمتلاك المزيد من القوة التي بها تحفظ الجزائر هيبتها وتصان سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية والشعبية، بفضل إستقرائه الرصين والعقلاني لخلفيات التحديات الراهنة، ودرايته التامة بأبعاد الرهانات المستقبلية والوقوف بالمرصاد في وجه المؤامرات وإفشال مساعيها، ما دام يتشرف بحمل مسؤولية تتضافر فيها جهود كافة الأوفياء من أبناء الجزائر.

وأورد ذات المصدر، أن الجزائر أضحت اليوم،”مثالا للأمن والاستقرار، رغم كل المحاولات اليائسة لجرها إلى مستنقع اللا أمن، بفضل وعي الشعب بكل فئاته وشرائحه وثقته في جيشه الجمهوري الوطني الذي كان دوما في الطليعة”.

ويعتزم الجيش -مع حلول سنة 2018- “مواصلة مسار تطويره بما يتناسب ومتطلبات التطور المهني المحترف من حيث التجهيز والتكوين والتحضير، معتمدا في ذلك على رهان النوعية والتكيف الأنسب مع مقتضيات مسار التطور الذي بات حتمية لا مناص منها في سبيل مضاهاة ومجاراة وتيرة التطورات المتسارعة التي تعرفها الجيوش المتقدمة في عصرنا الحاضر” حسب ما جاء في نفس المجلة.

ونوهت مجلة الجيش، بـ “الرعاية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، للجيش الوطني الشعبي وكذا إيمان أفراده بحجم مسؤولياتهم وتشبثهم بمباديء وقيم ورثوها عن جيش التحرير الوطني”.

وفي هذا الصدد، ذكرت المجلة بالكلمة التي ألقاها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح خلال زيارته الأخيرة للناحية العسكرية الثالثة والتي قال فيها أنه “تم توفير كافة عوامل النجاح المطلوبة وأنتم تعلمون ذلك، بفضل الرعاية السامية والخاصة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، للجيش الوطني الشعبي”، مؤكدا “تهيئة كل سبل التطور المهني المحترف من حيث التجهيز والتكوين والتحضير والتحسيس”.

وعلى هذا الأساس، “تعززت العناية بالعنصر البشري باعتباره حجر الزاوية التي يقوم عليها الجهد التطويري، وذلك بتكييفه مع متطلبات المهام الموكلة، وإكسابه المزيد من التمرس المهني”، حيث أثمرت جهود التدريب والتكوين لدى الأفراد العسكريين “نضجا مهنيا رفيعا وتمرسا قتاليا وعملياتيا عاليا” تؤكد المجلة، وذلك بالموازاة مع “النتائج الميدانية المحققة سواء في الجانب التحديثي أو في مجال مكافحة الإرهاب وحماية الحدود أو في ميدان التصنيع العسكري”.

وأبرزت المجلة، عناية الفريق قايد صالح بتطور الجيش من خلال “نشاطاته المكثفة واليومية خلال سنة 2017، وحرصه البالغ على تعزيز قدرات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي والرفع من جاهزيته، بما يضمن تحسين وترقية الأداء العملياتي والقتالي لكافة تشكيلاته ومكوناته، وذلك عبر زياراته الميدانية لمختلف النواحي العسكرية وقيادات القوات وتواصله مع الأفراد في كافة مواقعهم ومهامهم”.

وأكدت مجلة الجيش، أن أفراده يؤدون مهامهم “وهم محصنون بسندهم الشعبي، الذي يبدي اليوم وعيه الكامل بعظمة مهام جيشه وقدسيتها، جيش عقائدي متميز بمهامه الحيوية المقدسة والثابتة التي يتشرف بأدائها صونا لرسالة الشهداء، وبروح وطنية عالية وحس مهني محترف، حريص على أن يوفي هذه المهام كل ما تستحقه من عناية ورعاية وعلى أن يؤديها على أحسن وجه، مهما كانت الظروف والأحوال وبما تقتضيه مصلحة الجزائر وعزة شعبها”.

رزاقي.جميلة