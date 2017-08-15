أكد الخبير في المجال الأمني والإستراتيجي الأستاذ أحمد ميزاب أن “عملية اكتشاف عناصر الجيش الوطني الشعبي لمخبأ للأسلحة قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي لبرج باجي مختار ، ليست الأولى من نوعها لأنها مواصلة للإستراتيجية الأمنية المطبقة و التي حققت خلال السنوات الأخيرة نجاح مكن الجزائر من تبوأ الصدارة في عدة تقارير دولية و كذا إقليمية.”

و أضاف أحمد ميزاب خلال تدخله امس الاثنين في نشرة السابعة بالقناة الإذاعية الأولى أن “الجيش الوطني الشعبي يأخذ بالحسبان المعطى الإقليمي وكذا التحولات الداخلية في سياق صياغة سياسته الأمنية التي تسعى دائما إلى الحفاظ على أمن و استقرار الجزائر و محاربة كافة أشكال الجريمة.”

عملية برج باجي مختار تأكيد على اليقظة القصوى لأفراد الجيش

و قال الخبير في المجال الأمني و الإستراتيجي إن “هذه العملية النوعية التي تمت يوم الأحد في منطقة برج باجي مختار ما هي إلا تأكيد على اليقظة القصوى التي يتمتع بها أفراد الجيش الوطني الشعبي و كذا العنصر البشري الذي تم الاستثمار فيه بشكل كبير و هو ما تؤكده دائما القيادة العليا في كل خرجاتها بأن الاستثمار في العنصر البشري سيمكن من بناء جيش متكامل.”

الجيش بالمرصاد لكل الرهانات الأمنية

و أوضح أحمد ميزاب أنه “إذا ما عدنا لقراءة حصيلة السداسي الأول لسنة 2017 فنجد أن الجيش الوطني الشعبي يواصل مهامه بنجاح و بتميز و يؤكد من جديد بأن التحديات الأمنية التي تعرفها الجزائر فهي تحديات ليست بالبسيطة و لا بالسهلة و بالتالي فهو بالمرصاد ، لمواجهة كل هذه الرهانات الأمنية من أجل جزائر آمنة و مستقرة.”

تجدر الإشارة إلى أن عناصر الجيش الوطني الشعبي تمكنت ، الأحد، قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي لبرج باجي مختار، من اكتشاف مخبأ للأسلحة يحتوي على 40 قطعة سلاح وكمية معتبرة من الذخيرة،حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

نسرين محفوف