السبت , فبراير 2 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / حسب ما كشف عنه  موقع أفريكوم:
الجيش الوطني يشارك في المناورات العسكرية “فلينتلوك 2019”

حسب ما كشف عنه  موقع أفريكوم:
الجيش الوطني يشارك في المناورات العسكرية “فلينتلوك 2019”

idir demiche 2 فبراير 2019 الوطني اضف تعليق 93 زيارة

يُشارك الجيش الوطني الشعبي، في مناورات عسكرية ضخمة تشرف عليها الولايات المتحدة الأمريكية، يطلق عليها إسم “فلينتلوك 2019″وحسب موقع “أفريكوم” الإلكتروني يرتقب أن تجري هذ المناورات في بوركينا فاسو وموريتانيا من 18 فيفري إلى 01 مارس.

وتعتبر “فلينتلوك” أكبر مناورات عسكرية بين إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يشهد مشاركة 200عسكري يمثلون 30 دولة إفريقية وغربية وتتمحور التمارين حول بناء قدرات البلدان الرئيسية في المنطقة لمحاربة المنظمات المتطرفة العنيفة والجرائم الإرهابية وحماية حدودها وتوفير الأمن لشعوبها ويشارك إلى جانب الجزائر على المستوى الإفريقي كل من المغرب، البنين، بوركينافاسو، الكاميرون، الرأس الأخضر، التشاد، غانا، وغينيا بيساو.

بالإضافة إلى مالي، وموريتانيا، والنيجر، والسنغال، وتونس، كما سيكون هناك شركاء  يمثلون قطب الغربيين على شاكلة النمسا، وبلجيكا، والتشيك، والدانمارك إلى جانب فرنسا، إيطاليا، اليابان، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

الوسوم

عن idir demiche

شاهد أيضاً

بعد مرور عام ونصف عن تعيين حكومة أويحيى:
عرض بيان السياسة العامة للحكومة قبل الرئاسيات

ظل بيان السياسة العامة للحكومة، محط شد وجذب، منذ الصائفة الفارطة، التي تلت مرور سنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super