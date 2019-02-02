يُشارك الجيش الوطني الشعبي، في مناورات عسكرية ضخمة تشرف عليها الولايات المتحدة الأمريكية، يطلق عليها إسم “فلينتلوك 2019″وحسب موقع “أفريكوم” الإلكتروني يرتقب أن تجري هذ المناورات في بوركينا فاسو وموريتانيا من 18 فيفري إلى 01 مارس.

وتعتبر “فلينتلوك” أكبر مناورات عسكرية بين إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يشهد مشاركة 200عسكري يمثلون 30 دولة إفريقية وغربية وتتمحور التمارين حول بناء قدرات البلدان الرئيسية في المنطقة لمحاربة المنظمات المتطرفة العنيفة والجرائم الإرهابية وحماية حدودها وتوفير الأمن لشعوبها ويشارك إلى جانب الجزائر على المستوى الإفريقي كل من المغرب، البنين، بوركينافاسو، الكاميرون، الرأس الأخضر، التشاد، غانا، وغينيا بيساو.

بالإضافة إلى مالي، وموريتانيا، والنيجر، والسنغال، وتونس، كما سيكون هناك شركاء يمثلون قطب الغربيين على شاكلة النمسا، وبلجيكا، والتشيك، والدانمارك إلى جانب فرنسا، إيطاليا، اليابان، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.