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الجيش يحتجز صواريخ أرض- جو قرب حدود مالي

Sabrina Kerkouba 6 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 108 زيارة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، اكتشاف مخبأ يحتوي على صواريخ أرض – جو في بلدة حدودية مع دولة مالي.
وفي بيان لها قالت وزارة الدفاع، إن “فرقة للجيش الوطني الشعبي كشفت اليوم، إثر عملية بحث وتفتيش ببرج باجي مختار (حدودية مع مالي)، مخبأ للذخيرة يحتوي على 11 صاروخًا جو-أرض مضادًا للدبابات عيار57 ملم”.
وجاءت العملية بعد يوم واحد من إعلان قوات الجيش، اكتشاف “مخبأ للذخيرة يحتوي على 20 قذيفة هاون عيار 82 ميليمترًا، و120 كيلوغرامًا من مادة نترات الأمونيوم التي تدخل في صناعة المتفجرات” بنفس المنطقة.

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