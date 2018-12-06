الجيش يحتجز صواريخ أرض- جو قرب حدود مالي

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، اكتشاف مخبأ يحتوي على صواريخ أرض – جو في بلدة حدودية مع دولة مالي.

وفي بيان لها قالت وزارة الدفاع، إن “فرقة للجيش الوطني الشعبي كشفت اليوم، إثر عملية بحث وتفتيش ببرج باجي مختار (حدودية مع مالي)، مخبأ للذخيرة يحتوي على 11 صاروخًا جو-أرض مضادًا للدبابات عيار57 ملم”.

وجاءت العملية بعد يوم واحد من إعلان قوات الجيش، اكتشاف “مخبأ للذخيرة يحتوي على 20 قذيفة هاون عيار 82 ميليمترًا، و120 كيلوغرامًا من مادة نترات الأمونيوم التي تدخل في صناعة المتفجرات” بنفس المنطقة.