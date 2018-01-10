تحصلت الجزائر على 300 عربة من فئة حصادة الرؤوس الروسية الصنع ،وهي عربة قتالية من الطراز الرفيع، أوجدت لمكافحة قوات العدو البشرية وحماية الدبابات والقوات الصديقة وهي مركّبة على هيكل دبابات “تي-72″ و”تي-90” وتتمتع بحماية ذاتية عالية ومزودة بقدرات نارية كبيرة .

وتقدر “حصادة الرؤوس” الملقبة أيضا بـ”تيرمينيتور”، ولا مثيل لها في العالم على التعامل بفعالية مع الدبابات والمدرعات وغيرها من عربات العدو المفترض، وتدمير نقاطه النارية وقواته البشرية التي تستخدم مدافع الهاون والأسلحة المضادة للدبابات.

وكشف موقع روسيا اليوم أن الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي تحصلت على عربة “حصادة الرؤوس”، واستفاد الجيش من 300 عربة من هدا النوع ،فيما لا تزال المباحثات مستمرة بين موسكو وعدد من الدول للحصول على هذه العربة الفعالة، ولاسيما في ظروف الحروب الحديثة وأساليب القتال التي تنتهجها العصابات المسلحة والزمر الإرهابية في قتال الجيوش النظامية.

وتزن حصادة الرؤوس، 44طنا ، وهي مزودة بأربعة مدافع رشاشة من عيار 30 و 7,62 مم، وبأربع منصات لإطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، إضافة إلى قاذفي قنابل أوتوماتيكيين.

وصنفت الجزائر في المرتبة الثالثة في العالم كزبون للصانع الروسي في مجال الصناعات العسكرية والحربية ،اذ أبرمت الجزائر صفقات تسليح مع روسيا تزيد عن 2.5 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة..

وجاءت الهند في المركز الأول بين البلدان التي تشتري الأسلحة الروسية حيث اشترت منها ما قيمته 14 مليار دولار تقريبا خلال نفس الفترة.

وتشغل الصين المركز الثاني، بينما تأتي فيتنام في المركز الرابع بعد الجزائر.

وتدخل أذربيجان وسوريا وميانمار وأوغندا في قائمة البلدان العشرة التي تشتري أسلحة روسية أكثر من غيرها،وتحوز المبيعات الروسية على مايقارب 60 زبونا في انحاء العالم .

وتعتبر الجزائر من أهم زبائن روسيا رغم تعدد الدول التي تقتني منها الأسلحة المتطورة، حيث حافظت على رصيدها كزبون من الدرجة الأولى،و كشفت هيئة التعاون العسكري والفني الفيدرالي الروسي عن إجراء مباحثات مع الشركاء الجزائريين ،وأن روسيا تخطط لبحث مسألة توريد المعدات الجوية إلى الجزائر خلال أعمال معرض “ماكس 2017″ الدولي للطيران والفضاء.

كما أنه سبق لوكالة ” تاس ” الروسية، أن أفادت بأن التجهيزات العسكرية الروسية المصدرة للجزائر متنوعة وتخص القوات البرية والجوية والبحرية، ومن أهمها الدبابة القتالية الشهيرة “تي. 90 أس أي”، التي تسلم الجيش الشعبي الوطني 67 نسخة منها ، في إطار صفقة أبرمت عام 2014 وتتضمن تصدير 200 دبابة من هذا النوع، بحسب التقرير الذي قال إن القوات المسلحة الجزائرية تملك 508 دبابات من هذ الصنف، مشيرا إلى أن الجزائر تملك طائرات عمودية هجومية من نوع “أم أي- 28 أن إي”، ومروحيات للنقل التكتيكي الثقيل صنف “أم آي 26 تي2″ روسية صنع .

رفيقة معريش