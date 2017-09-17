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الجيش الجزائري ثاني أقوى الجيوش في إفريقيا

فيما احتل المرتبة 25 عالميا:
الجيش الجزائري ثاني أقوى الجيوش في إفريقيا

eldjazair 16 سبتمبر 2017 الحدث اضف تعليق 66 زيارة


إحتل الجيش الجزائري المرتبة الثانية إفريقيا والخامسة والعشرين عالميا، أما عربيا، فجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة بعد كل من مصر والمملكة العربية السعودية، في تصنيف أقوى جيوش العالم والذي يعده موقع “غلوبال فاير باور” المتخصص في الشؤون العسكرية، بشكل دوري كل سنة،وتقدمت الجزائر على كل من المغرب الذي جاء في المرتبة السابعة افريقيا و54 عالميا، وجنوب افريقيا الذي احتل المرتبة الخامسة افريقيا و46 عالميا، في حين احتل الجيش التونسي المرتبة 12 افريقيا و76 عالميا، اما الجيش الليبي فقد احتل المرتبة التاسعة افريقيا و73 عالميا.
أما عربيا، فجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة، بعد كل من مصر والمملكة العربية السعودية، تليها مباشرة سوريا التي إحتل جيشها المرتبة 44 عالميا،ويأتي في المراتب العشر الأول في تصنيف أقوى الجيوش في العالم، كل من الولايات المتحدة الأمريكية ثم روسيا، الصين، الهند، فرنسا، بريطانيا، اليابان، تركيا ألمانيا ثم مصر، وجاء جيش الكيان الصهيوني في المرتبة 15 متقدما على كل الدول العربية باستثناء مصر.
ويعتمد “غلوبال فاير باور” في تصنيفه على نحو 50 معيارا أهمها تطور الجيوش من الناحية التكنولوجية، والعدد الإجمالي للأسلحة التي يمتلكها الجيش، و تنوعها، والعوامل الجغرافية، والمرونة اللوجستية، والموارد الطبيعية، والصناعة المحلية، ولا تعتمد المؤسسة في تصنيفاتها على المخزون النووي رغم أهميته.
رزاقي جميلة

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