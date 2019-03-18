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الجيش التونسي يتعقب عناصر مسلحة قرب الحدود الجزائرية

Fella Soltani 18 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 69 زيارة

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، أمس، أن وحدات عسكرية تواصل تعقب جماعة مسلحة في عمق غابات جندوبة غربي تونس بالقرب من الحدود الجزائرية.

وأوضح الرائد محمد زكري، أن وحدات مشتركة بين الجيش والحرس أطلقت النارعلى مجموعة مسلحة في غابة تابعة لمعتمدية غار الدماء في ولاية جندوبة القريبة من الحدود الجزائرية.

وأفاد المتحدث في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية، بأن إطلاق النار الكثيف أجبر المجموعة على الانسحاب إلى عمق الغابة، مؤكدا أن العملية متواصلة.

وتتحصن عناصر مسلحة موالية لجماعات متشددة مثل تنظيمي “القاعدة في المغرب”، و”داعش”، في الغابات والمرتفعات على الحدود مع الجزائر بولايات جندوبة والكاف والقصرين.

وتشن هذه العناصر من حين لآخر عمليات مداهمة وخطف في المناطق السكنية القريبة من الجبال، وكانت وراء عمليات ذبح رعاة ومدنيين اتهمتهم بالتخابر مع السلطات.

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