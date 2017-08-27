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الجوية الجزائرية تمنع الحجاج من السفر إلى البقاع المقدسة

تذرعت بعدم حصولهم على التأشيرات في الوقت المناسب :
الجوية الجزائرية تمنع الحجاج من السفر إلى البقاع المقدسة

eldjazair 26 أغسطس 2017 الاقتصاد اضف تعليق 20 زيارة

وجد بعض الحجاج الجزائريين أنفسهم في وضع حرج بعد ما دفعوا كافة تكاليف الحج و ثمن التذكرة، ليصطدموا عند توجههم إلى المطار أنه لا وجود للأماكن في الخطوط الجوية الجزائرية.
وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أعرب بعض الحجاج عن تذمرهم من هذه التصرفات الصادمة، و لا سيما كبار السن منهم و الذين جاؤوا من مناطق بعيدة، حيث كان رد الإدارة أنه لا وجود للأماكن في الطائرة، رغم امتلاك الحاج على كل الوثائق اللازمة، و هم في إطار البعثة و سفرهم يتم عن طريق الخطوط الجوية الجزائرية، و أشار بعض الحجاج إلى أن المجال الجوي سيغلق يوم 28 من أوت الجاري.
مونية برطوش: تأخر حصول الحجاج على التأشيرات حرمهم من السفر
من جهتها أوضحت المكلفة بالإعلام بالخطوط الجوية الجزائرية مونية برطوش أن “الإشكال يعود إلى تأخر حصول الحجاج المعنيين على التأشيرات، قائلة: ” إن الخطوط الجوية الجزائرية باعت التذاكر و التأشيرات لم تصل في الوقت المحدد ، كما أن الطائرات امتلأت و أقلعت.”
و أضافت المكلفة بالإعلام مونية برطوش أن “مشكل تأخر التأشيرات ليس من صلاحيات الخطوط الجوية الجزائرية،مشيرة إلى أن أمس كانت آخر رحلة.”
نسرين.م

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