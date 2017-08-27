وجد بعض الحجاج الجزائريين أنفسهم في وضع حرج بعد ما دفعوا كافة تكاليف الحج و ثمن التذكرة، ليصطدموا عند توجههم إلى المطار أنه لا وجود للأماكن في الخطوط الجوية الجزائرية.

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أعرب بعض الحجاج عن تذمرهم من هذه التصرفات الصادمة، و لا سيما كبار السن منهم و الذين جاؤوا من مناطق بعيدة، حيث كان رد الإدارة أنه لا وجود للأماكن في الطائرة، رغم امتلاك الحاج على كل الوثائق اللازمة، و هم في إطار البعثة و سفرهم يتم عن طريق الخطوط الجوية الجزائرية، و أشار بعض الحجاج إلى أن المجال الجوي سيغلق يوم 28 من أوت الجاري.

مونية برطوش: تأخر حصول الحجاج على التأشيرات حرمهم من السفر

من جهتها أوضحت المكلفة بالإعلام بالخطوط الجوية الجزائرية مونية برطوش أن “الإشكال يعود إلى تأخر حصول الحجاج المعنيين على التأشيرات، قائلة: ” إن الخطوط الجوية الجزائرية باعت التذاكر و التأشيرات لم تصل في الوقت المحدد ، كما أن الطائرات امتلأت و أقلعت.”

و أضافت المكلفة بالإعلام مونية برطوش أن “مشكل تأخر التأشيرات ليس من صلاحيات الخطوط الجوية الجزائرية،مشيرة إلى أن أمس كانت آخر رحلة.”

نسرين.م