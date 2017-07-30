

شرعت الخطوط الجوية الجزائرية، في استقبال ملفات الراغبين في اجتياز مسابقة توظيف مضيفين ومضيفات، والتي اشترطت على الراغبين بعد استيفاء ملفاتهم للشروط المطلوبة، المرور عبر أربع مراحل اختبار للفوز بالمناصب.

وإشترطت إدارة الجوية الجزائرية، على الراغبين في الالحاق بمنصب مضيف أو مضيفة طيران، أن يتراوح السن ما بين 19 و 26 سنة بالنسبة للرجال، وما بين 19 و 24 سنة بالنسبة للنساء، على أن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريا او اكثر، وألزمت المترشحين بتسوية وضعيتهم ازاء الخدمة الوطنية، في حين شددت على ضرورة تمتع المتقدمين للمسابقة بمستوى جيد في اللغة العربية ، الفرنسية ، الانجليزية او لغة أخرى ، أما عن الناحية الشكلية فأكدت الجهة ذاتها على شروط في مقدمتها الرؤية الجيدة ( دون حمل نظارات أو عدسات)، والتمتع ببنية جسدية جيدة تتناسب القامة، التي حددتها ما بين 1.60 م الى 1.75 م للنساء ومن 1.70 م الى 1.80 للرجال، إضافة إلى التمتع بالعزوبية وإتقان السباحة.

أما عن الملف، فيضم : السيرة الذاتية، نسخة من البطاقة الوطنية، وثيقة اثبات اقامة، نسخة من الشهادات الدراسية وشهادات النجاح، وثيقة تبين وضعيتكم ازاء الخدمة الوطنية، شهادة اثبات العزوبية، صورتين 02 حديثتين.

وعن الخطوة الثالثة المتعلقة بطريقة المسابقة، فكشفت إدارة الجوية الجوية، أن المترشحين المؤهلين الى المراحل التالية في اطار عملية الاختبار سيمرون بمراحل أٍبع، أولها الاختبار على اساس المظهر الخارجي واجراء المقابلة، ثم اختبار كتابي بالنسبة المرشحين المتفوقين في المرحلة الاولى ، ليمروا للمرحلة الثالثة المتعلقة باختبار سباحة، وفي الأخير فحص طبي للمرشحين المتفوقين في مجمل الاختبارات.

يذكر، أن الجهة المنظمة للمسابقة، شرعت في استقبال الملفات، على أن يتم دراستهم ومراسلة المقبولين لاجتياز المسابقة لاحقا.

ق.و