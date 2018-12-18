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الجوية الجزائرية تفتح خط جديد نحو بلجيكا

Fella Soltani 18 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 81 زيارة

ستفتح، اليوم، شركة الخطوط الجوية الجزائرية، خط دولي جديدا يربط الجزائر ببلجيكا وحسب مصادر اعلامية فإن هذا الخط الجديد سيكون إنطلاقا من مطار الجزائر الدولي بين الجزائر العاصمة و مطار شارل لوروا ببلجيكا

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