الجوية الجزائرية تفتح خط جديد نحو بلجيكا

ستفتح، اليوم، شركة الخطوط الجوية الجزائرية، خط دولي جديدا يربط الجزائر ببلجيكا وحسب مصادر اعلامية فإن هذا الخط الجديد سيكون إنطلاقا من مطار الجزائر الدولي بين الجزائر العاصمة و مطار شارل لوروا ببلجيكا
Fella Soltani 18 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 81 زيارة
18 ديسمبر 2018
18 ديسمبر 2018
18 ديسمبر 2018
ستفتح، اليوم، شركة الخطوط الجوية الجزائرية، خط دولي جديدا يربط الجزائر ببلجيكا وحسب مصادر اعلامية فإن هذا الخط الجديد سيكون إنطلاقا من مطار الجزائر الدولي بين الجزائر العاصمة و مطار شارل لوروا ببلجيكا
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