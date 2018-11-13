الثلاثاء , نوفمبر 13 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / بعد يومين من الإضراب:
الجوية الجزائرية تعزل 10 تقنيين ومهندسين للصيانة

بعد يومين من الإضراب:
الجوية الجزائرية تعزل 10 تقنيين ومهندسين للصيانة

Yacine Soudani 13 نوفمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 99 زيارة

قررت المديرية العامة للجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عزل 10عشرة عمال من تقنيي ومهندسي الصيانة في الجوية الجزائرية بسبب تعنتهم في مواصلة الإضراب، و سيحال العمال المعزولين على المجلس التأديبي، قبل النظر في قضيتهم.

الوسوم

عن Yacine Soudani

شاهد أيضاً

الجزائر منعت 40 ألف مهاجر غير شرعي من “غزو” أوروبا

الأوروبيين الذين يتحركون في كل الاتجهات من أجل وضع حد لهذه الظاهرة وإن بالضغط على …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super