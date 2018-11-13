قررت المديرية العامة للجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عزل 10عشرة عمال من تقنيي ومهندسي الصيانة في الجوية الجزائرية بسبب تعنتهم في مواصلة الإضراب، و سيحال العمال المعزولين على المجلس التأديبي، قبل النظر في قضيتهم.