قررت المديرية العامة للجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عزل 10عشرة عمال من تقنيي ومهندسي الصيانة في الجوية الجزائرية بسبب تعنتهم في مواصلة الإضراب، و سيحال العمال المعزولين على المجلس التأديبي، قبل النظر في قضيتهم.
Yacine Soudani 13 نوفمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 99 زيارة
13 نوفمبر 2018
قررت المديرية العامة للجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عزل 10عشرة عمال من تقنيي ومهندسي الصيانة في الجوية الجزائرية بسبب تعنتهم في مواصلة الإضراب، و سيحال العمال المعزولين على المجلس التأديبي، قبل النظر في قضيتهم.
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