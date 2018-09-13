أحصت المديرية العامة للجوية الجزائرية 500 طيار يعملون ضمن الأسطول الجوي مما يحقق اكتفاءا من حيث عدد الموظفين ،و ستلجئ المديرية الى إعادة

توزيع هؤلاء الموظفين وتحويل الفائض منهم إلى فروع جديدة لتحقيق التوازن في العنصر البشري بالشركة.

وكشف بخوش علاش، المدير العام لشركة الخطوط الجوية في تصريح للإعلام أن المؤسسة لا تزال متحكمة في الوضع المالي والاقتصادي ،لكن ذلك لن يسمح بفتح مناصب مالية جديدة في الوقت الراهن .

وأعلن علاش، عن مشروع لإعادة هيكلة المؤسسة وإجراء دراسة لتوزيع الموظفين على الفروع الجديدة التي يتم التحضير لفتحها قريبًا .

ونفى المسؤول الأول في الجوية الجزائرية نية تسريح الفائض من الموظفين في الشركة، قائلا أن هذا الملف يحتاج إلى كثير من التدقيق وإعادة توزيع ضمن خطة محكمة تسمح للشركة بالاستفادة من هدا العدد من الموظفين دون الأضرار بأحد.

وتناقض تصريحات المسؤول الأول في الجوية الجزائرية بخوش علاش مراسلة له كان قد ابرق بها بتاريخ 19 نوفمبر المنقضي الى المديريات الفرعية بالمؤسسة ،يحذر فيها من صعوبة الوضع المالي للشركة والمردود السلبي الذي تحصلت عليه، بسبب الزيادة في التكاليف، والمنافسة المباشرة وغير المباشرة، التي أثرت على العائدات، إضافة إلى العمالة الزائدة غير المنتجة، وارتفاع كتلة الأجور والديون الثقيلة.

وكان الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، أول من كشف فضيحة الشركة التي توظف 6 آلاف عامل إضافي يستنزفون ميزانية ضخمة من عائدات الشركة لتغطية أجورهم و أن حاجة الشركة في حدود 3500 عاملاً لكنها توظف 9500 عامل في الواقع.

وكان رئيس قسم الشؤون العامة بالجوية الجزائرية قد كشف للعلام منذ فترة وجيزة، أنه يجري إعداد مخطط إستراتيجي من أجل اقتناء 20طائرة جديدة سنة 2020 ،تزامننا مع افتتاح المطار الجديد الذي سيفتتح قريبا

واعترف المتحدث بالنقائص التي تتخلل الخدمات التي تقدمها الجوية الجزائرية ،و أن المؤسسة ستقييم وضعها المالي بعد 15 سبتمبر الجاري.

ر.م