الجوية التركية تحتفي بالذكرى 63 لإندلاع ثورة نوفمبر المجيدة

في إطار، علاقات الصداقة بين الجزائر وتركيا، قررت الخطوط الجوية التركية “تركيش-إيرلاينز”، الاحتفال هذه السنة بالذكرى 63 لإندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، وذلك على مستوى ثلاثة مطاران، قسنطينة، العاصمة ووهران، أين اهتدت الخطوط الجوية 1945 نقطة كزيادة في بطاقة “عضوية الرحلات”، التي تمسح للزبائن بالحصول على رحلة تذكرة سفر مجانية عند بلوغ 20 ألف نقطة، حسب ما كشف عنه السيد حديدي ياسين مسؤول الرحلات على مستوى مطار أحمد بن بلة الدولي بوهران، مضيفا أن رمزية الهدية “1954 نقطة إضافية” ترمز لسنة إندلاع الثورة، وتفيد الزبون في ترقية نوع بطاقة العضوية، وهي أربعة أصناف ، أولها بطاقة عادية “كلاكسيك” ب20 ألف نقطة، وبعدها بطاقة فوق العادية “كلاسيك–بلوس” ببلوغ 27 ألف نقطة في السنة وتسمح بحمولة قدرها 30 كلغ عوض 20 كلغ في البطاقة العادية، وبعد جمع 40 ألف نقطة تربح 20 كلغ زيادة مسموح بها في الوزن وتمسح بطاقة”إليت”، وبعد بلوغ 80 ألف نقطة تحصل على بطاقة سوداء وبزيادة حمولة قدرها 25 كلغ في الوزن، أي 45 كلغ إجمالا. كما كشف المتحدث، نسيم حديدي، عن فتح فترة تخفيضات في سعر التذكرة عبر الخطوط الجوية التركية للفترة ما بين 4 و30 نوفمبر.