الثلاثاء , نوفمبر 7 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / الجوية التركية تحتفي بالذكرى 63 لإندلاع ثورة نوفمبر المجيدة

الجوية التركية تحتفي بالذكرى 63 لإندلاع ثورة نوفمبر المجيدة

yassin bouras 7 نوفمبر 2017 الحدث اضف تعليق 39 زيارة

في إطار، علاقات الصداقة بين الجزائر وتركيا، قررت الخطوط الجوية التركيةتركيشيرلاينز، الاحتفال هذه السنة بالذكرى 63 لإندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، وذلك على مستوى ثلاثة مطاران، قسنطينة، العاصمة ووهران، أين اهتدت الخطوط الجوية 1945 نقطة كزيادة في بطاقةعضوية الرحلات، التي تمسح للزبائن بالحصول على رحلة تذكرة سفر مجانية عند بلوغ 20 ألف نقطة، حسب ما كشف عنه السيد حديدي ياسين مسؤول الرحلات على مستوى مطار أحمد بن بلة الدولي بوهران، مضيفا أن رمزية الهدية “1954 نقطة إضافيةترمز لسنة إندلاع الثورة، وتفيد الزبون في ترقية نوع بطاقة العضوية، وهي أربعة أصناف ، أولها بطاقة عاديةكلاكسيكب20 ألف نقطة، وبعدها بطاقة فوق العاديةكلاسيكبلوسببلوغ 27 ألف نقطة في السنة وتسمح بحمولة قدرها 30 كلغ عوض 20 كلغ في البطاقة العادية، وبعد جمع 40 ألف نقطة تربح 20 كلغ زيادة مسموح بها في الوزن وتمسح بطاقةإليت، وبعد بلوغ 80 ألف نقطة تحصل على بطاقة سوداء وبزيادة حمولة قدرها 25 كلغ في الوزن، أي 45 كلغ إجمالا. كما كشف المتحدث، نسيم حديدي، عن فتح فترة تخفيضات في سعر التذكرة عبر الخطوط الجوية التركية للفترة ما بين 4 و30 نوفمبر.

الوسوم

عن yassin bouras

شاهد أيضاً

ستنعقد منتصف نوفمبر بالقاهرة:
الجزائر تشارك في قمة ثلاثية حول ليبيا

أعلن وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره المصري سامح شكري عن قمة ثلاثية لدول …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super