الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا شباب قسنطينة – تي بي مازيمبي الكونغولي (اليوم الـ20:00) “السنافر” أمام فرصة وضع قدم في ربع النهائي

سيكون مساء اليوم، ملعب الشهيد حملاوي في قسنطينة، مسرحا للقاء هام جدا، يجمع بين الشباب المحلي وضيفه “تي بي مازيمبي” الكونغولي، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة الأبطال الإفريقية بداية من الساعة الـ20:00 ليلا، حيث سيكون “السنافر” أمام فرصة كبيرة لتعزيز حظوظ التأهل وتحقيق الفوز الثاني تواليا في المنافسة الإفريقية، الذي سيكون إنجازا تاريخيا وتأكيدا لقوة أبناء “الجسور المعلقة” العائدين بالنقاط الثلاث في لقائهم الأول ضد النادي الإفريقي التونسي. ويعوّل الطاقم الفني لـ “السياسي” بقيادة المدرب الفرنسي دينيس لافان على معنويات لاعبيه المرتفعة بعد سلسلة الانتصارات المتتالية التي حققوها مؤخرا سواء محليا بعد الفوز على أهلي برج بوعريرج الثلاثاء الماضي، أو قاريا عقب عودتهم بثلاث نقاط ثمينة جدا أمام مستضيفهم الإفريقي التونسي في مستهل هذا الدور، وهو الأمر الذي فتح شهية زملاء بلجيلالي أكثر لمواصلة التألق وإضافة فوز جديد من شأنه أن يقرب “الخضورة” خطوة أخرى نحو الدور القادم. ورغم أفضلية الأرض والجمهور إلا أن الطاقم الفنّي لـ “السياسي” حذر لاعبيه من قوة المنافس الذي يمتلك خبرة كبيرة في البطولة القارية كما أنّه لم يتذوق طعم الخسارة في الجزائر، وهو ما سيكون تحديا بالنسبة لشباب قسنطينة من أجل ضرب عصفورين بحجر واحد، وذلك بالإطاحة بالكونغوليين من جهة والتأكيد على قوتهم وطموحاتهم في بلوغ أقصى مرحلة ممكنة من دوري الأبطال هذا الموسم. ومن جانب آخر، تأكدت مشاركة المدافع إسلام شحرور أمام تيبي مازيمبي، رغم الإصابة التي يعاني منها، حيث من المقرر أن يشارك بواقي الأنف شأنه في ذلك شأن متوسط الميدان فؤاد حدّاد الذي تلقى الضوء الأخضر من الطاقم الطبي من أجل خوض لقاء اليوم.

عرامة: “نسعى لدخول التاريخ لكن مهمتنا ليست سهلة”

واعتبر المناجير العام لشباب قسنطينة، طارق عرامة أن الفوز على تي بي مازيمبي اليوم سيكون تاريخيا بالنسبة لـ “السياسي”، مشيدا بالدعم الذي يقدّمه الأنصار ودورهم في سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها النادي في الآونة الأخيرة، وحذّر عرامة لاعبيه من قوة الخصم الذي يمتلك خبرة كبيرة في المنافسة القارية حيث قال: “مازامبي، فريق صعب ولديه الخبرة اللازمة في إفريقيا ويعرف كيف يتعامل مع المباريات”، وأردف المتحدث ذاته في تصريحاته للإذاعة الوطنية أمس: ” منذ 2014، لم يتمكن أي فريق جزائري تحقيق الفوز عليه كما أن لديه هجوم قوي وقادر على التسجيل من نصف فرصة، الفوز سيكون خطوة كبيرة للتأهل للدور الربع نهائي الذي سيكون تأهل تاريخي لنا”. ومن جانب آخر، أشاد المناجير العام لـ “السياسي” بالمدرب الفرنسي دينس لافان الذي حقّق وثبة كبيرة منذ قدومه إلى بيت الشباب، وابرز في ذات الصدد “السياسي عاد للطريق الصحيح مع الطاقم الفني الجديد، وحققنا سلسلة انتصارات رائعة”، كما أشاد بالأنصار الذي يقدمون دعما خياليا للفريق ككل، داعيا إياهم للحضور بقوة أمام مازيمبي ليختتم كلامه “دخلنا بقوة في رابطة الأبطال الإفريقية، وعدنا بثلاث نقاط ثمينة أمام الإفريقي التونسي، وعلينا المواصلة على هذا النحو مستقبلا”.