

يتواصل لليوم الحادي عشر برنامج الحملة الانتخابية لمحليات شهر الـ23 نوفمبر،حيث نشط جل الأحزاب والمقدر عددهم بـ50 تشكيلة سياسية

تجمعات حزبية بعديد ولايات الوطن، والبداية كانت من حزب جبهة التحرير الوطني،الذي يصنع أمينها العام الحدث ،حيث نشط جمال ولد عباس تجمع شعبي بقاعة “إمام إلياس” بملعب المدية – ولاية المدية،من جهته التجمع الوطني الديمقراطي،عضو المكتب الوطني بلعباس بلعباس،أشرف على تجمع شعبي بالقاعة متعددة الرياضات بالشهبونية – ولاية المدية، جبهة القوى الاشتراكية،فضل قادتها تنظيم لقاءات جوارية حيث زار للأمين الوطني الأول للجبهة محمد حاج جيلاني وعضو الهيئة الرئاسية علي العسكري عدة بلديات من ولاية قسنطينة إنطلقت من بلدية الخروب.

رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش،نشط تجمع شعبي بالقاعة متعددة الرياضات الميلية – ولاية جيجل،والتحالف الوطني الجمهوري،نشط أمينه العام بلقاسم ساحلي، تجمعا شعبيا بقاعة المسرح البلدي بعين صالح – ولاية تمنراست ،فيما إختار رئيس حركة مجتمع السلم،عبد المجيد مناصرة ،نشط تجمعا بالساحة العمومية لبلدية حجوط ولاية تيبازة ،رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس إختار ولاية سعيدة أين نشط تجمعا شعبيا كبيرا.

من جهته شعبي الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي،نشط تجمع بالمركز الثقافي “زيغود يوسف” – ولاية قسنطينة ،وجبهة المستقبل،نشط رئيسها عبد العزيز ، تجمعا شعبيا بالوادي،وفي الجنوب الكبير يواصل رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية،موسى تواتي ،تجمعان شعبيان ببشار و المشرية بالنعامة،وطلائع الحريات،نشط رئيس الحزب علي بن فليس،تجمع شعبي بالبيض.

رزاقي جميلة