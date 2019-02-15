الجناح الجزائري يصنع التميز في معرض هافانا الدولي ال28 للكتاب

يعرف الجناح الجزائري بمعرض هافانا الدولي ال28 للكتاب -الذي افتتحت فعالياته الخميس الماضي ويحتضن الجزائر ضيف شرف- إقبالا كبيرا للزوار الكوبيين على مختلف إصداراته التي تعرف بتراث وتاريخ وثقافة الجزائر.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد) توافدا كبيرا لهؤلاء حيث قال زائر كوبي، أنه أتى “للتعرف على ثقافة الجزائر وأدبها” في حين عبر أحد كبار السن الذي سبق له وأن عاش بالجزائر عن “سعادته الغامرة” لاحتضان الجزائر ضيف شرف معتبرا أن حضوره وسط الجزائريين “أعاد إليه ذكرياته السعيدة”.

ويضم الجناح 200 عنوان (أي 600 نسخة كتاب) بالعربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية إضافة إلى كتب “براي” حيث تعرف كلها بتاريخ وتراث وثقافة وأدب الجزائر غير أن معروضات الجناح سيخصص “80% منها للمكتبة الوطنية الكوبية” (خوسي مارتي) في حين “سيمنح الباقي للسفارة الجزائرية بهافانا” حسب محمد إيقارب مسؤول الجناح الجزائري.

وبالإضافة إلى الكتب المعروضة يمنح الجناح الجزائري أيضا فرصة التعرف على 21 عنوان كتاب لأدباء جزائريين باللغة الإسبانية كانت وزارة الثقافة الكوبية قد تكفلت بترجمتها على غرار المجموعة القصصية “أزرق إلى الأبد” لمرزاق بقطاش وروايات “بحر بلا نوارس” لجيلالي خلاص و”أرض النساء” لنصيرة بلولة و”قسم أتوشا” لعزالدين ميهوبي.

وما زاد الجناح جذبا للزوار حضور الخطاط المبدع الطيب العيدي الذي أمتع الكوبيين بتدوين أساميهم الإسبانية بجماليات الحرف العربي وكذا فنانة الحناء نسيبة عنتر التي جذبت انتباه الكوبيات برسوماتها الجميلة على أياديهن وأذرعهن بالإضافة إلى الحكواتية سهام كنوش التي أمتعت الصغار والكبار بحكاياها وملابسها وحركاتها الجميلة.

وكان الجناح الجزائري قد عرف تنظيم محاضرتين حول “حقوق المؤلف” و”النشر” في الجزائر نشطهما على التوالي كل من المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سامي بن شيخ الحسين وكذا مدير الكتاب والمطالعة العمومية بوزارة الثقافة جمال فوغالي في حين ستنظم الأسبوع المقبل ندوتين حول “تاريخ وحاضر الأدب الجزائري” وكذا “الأدب النسوي” سينشطهما كل من الأكاديمي حمادي عبد الله والروائية مايسة باي.

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