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الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين تطالب وزارة الداخلية بسحب تسيير أسواق الجملة من البلديات

Djalila Rezzaki 6 نوفمبر 2018 الوطني اضف تعليق 71 زيارة

 

طالبت الجمعية الوطنية للتجّار والحرفيين، اليوم الثلاثاء، السلطات العمومية بسحب تسيير أسواق الجملة من البلديات والحاقها بمؤسسات عمومية اقتصادية تجارية،وأوردت الجمعية في بيان لها، أن ممثلي وكلاء سوق الجملة للخضر و الفواكه ببوڨرة،ولاية البليدة، نددوا بالفوضى التي تشهدها السوق،ومنها عدم تحديد أوقات الدخول و الخروج، غياب يوم العطلة الأسبوعية، نقص الإنارة، وعدم احترام دفتر الشروط،وهو ما ينعكس سلبا على النشاط التجاري و كذا الأسعار، علما أن السوق تحتوي على 431 مربع تجاري و تمون أكثر من 10 ولايات،وبما أن الكثير من الأسواق تعاني من نفس المشاكل يضيف البيان فإنها تطالب السلطات العمومية خاصة وزارة الداخلية وزارة التجارة بسحب تسيير أسواق الجملة من البلديات وإلحاقها بمؤسسات عمومية اقتصادية تجارية كسوق الكاليتوس أو شركات ذات أسهم، كسوق الحطاطبة بتيبازة.

رزاقي.جميلة

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