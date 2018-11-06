الثلاثاء , نوفمبر 6 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين تطالب الداخلية بسحب تسيير أسواق الجملة من البلديات

الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين تطالب الداخلية بسحب تسيير أسواق الجملة من البلديات

eldjazair 6 نوفمبر 2018 الاقتصاد اضف تعليق 103 زيارة

طالبت الجمعية الوطنية للتجّار والحرفيين، السلطات العمومية بسحب تسيير أسواق الجملة من البلديات وإلحاقها بمؤسسات عمومية اقتصادية تجارية.
ودعت الجمعية في بيان لها، أن ممثلي وكلاء سوق الجملة للخضر و الفواكه ببوڨرة،ولاية البليدة، نددوا بالفوضى التي تشهدها السوق،ومنها عدم تحديد أوقات الدخول و الخروج، غياب يوم العطلة الأسبوعية، نقص الإنارة، وعدم احترام دفتر الشروط،وهو ما ينعكس سلبا على النشاط التجاري و كذا الأسعار، علما أن السوق تحتوي على 431 مربع تجاري و تمون أكثر من 10 ولايات،وبما أن الكثير من الأسواق تعاني من نفس المشاكل يضيف البيان فإنها تطالب السلطات العمومية خاصة وزارة الداخلية وزارة التجارة بسحب تسيير أسواق الجملة من البلديات وإلحاقها بمؤسسات عمومية اقتصادية تجارية كسوق الكاليتوس أو شركات ذات أسهم، كسوق الحطاطبة بتيبازة.
رزاقي.جميلة

عن eldjazair

شاهد أيضاً

حملة "خليه يفوح" ستنطلق بداية الأسبوع القادم:
إلتهاب أسعار اللحوم البيضاء متواصل

يتواصل لأكثر من شهر إلتهاب سعر اللحوم البيضاء الذي تعدى سعر الكيلوا 450دج ويرجع الباعة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super