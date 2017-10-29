حذر المتحدث الرسمي باسم ما يسمى مجلس المعارضة المصرية الجزائر من الوضع الأمني المتدهور في ليبيا، ” تحرك الجماعات الإرهابية داخل ليبيا إلى الأراضي الجزائرية والتونسية خاصة بعد معركة الرقة والموصل بالعراق وسوريا وبحث تلك الجماعات عن ملاذات آمنة بالمناطق الجبلية داخل الجزائر وتونس لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الجزائر وجارتها تونس.

طالب المتحدث الرسمى لمجلس المعارضة المصرية زيدان القنائى في بيان له ” الجيش المصرى والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ببناء جدار عازل على الحدود المصرية الليبية لمواجهة الإرهاب وعمليات التهريب ومنع الجماعات الارهابية المتشددة من التسلل نحو الأراضى المصرية والصحراء الغربية “، وأشار القنائى أنه ” ينبغى بناء جدار عازل على طول الحدود المصرية الليبية والحدود المصرية السودانية نظرا لخطة الجماعات الإرهابية في التسلل نحو الصحراء الغربية واتخاذ المناطق الصحراوية والجبلية كملاذات آمنة لتنفيذ عمليات إرهابية ضخمة داخل الأراضى المصرية “.

وحذر القنائى من أن العمليات الإرهابية القادمة ” ستأتي من الحدود الليبية وتستهدف الكنائس والأديرة المسيحية بمحافظات شمال الصعيد ومنها المنيا وأسيوط وبنى سويف وسوهاج وتطال الأديرة المسيحية ومنها دير وادى النظرون إضافة لعمليات إرهابية من جنوب مصر تنطلق عبر الحدود السودانية وتطال اسوان وحلايب وشلاتين وغيرها من المناطق الحدودية الجبلية التى يصعب تأمينها بشكل كامل “. جدير بالذكر أن الحدود الغربية من أطول الحدود المصرية وهي عبارة عن خط حدود يمتد لمسافة 1049 كم ويمتد باستقامته كاملة جنوبا وهى مليئة بالمقات الجبلية الوعرة.

إسلام.ك