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الجمارك تكذب توقيف الجمركي الذي أوقف حداد

Razika kherkhache 7 أبريل 2019 الحدث اضف تعليق 149 زيارة

كذبت المديرية العامة للجمارك، خبر توقيف مفتش فحص المسافرين الذي ألقى القبض على الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، خلال محاولته السفر إلى تونس.

وقال بيان لمصالح الجمارك : “مصالح الجمارك تكذب وتفند أي شائعات متعلقة بتوقيف مفتش فحص المسافرين الذي كان عاملا ليلة توقيف الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات على مستوى المركز الحدودي أم الطبول”، وأضاف البيان: “الخبر لا أساس له من الصحة الموظف المعني يؤدي مهامه بصورة عادية”، وهو ما يفند جملة وتفصيلا جميع الأخبار التي تداولتها العديد من الصحف الوطنية.

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