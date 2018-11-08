فتحت المديرية العامة للجمارك أمس مسابقة توظيف جديدة تكون على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص رتبة عون رقابة، خاصة بالشباب المولودين والمقيمين بولايات الجنوب.

أعلنت المديرية العامة للجمارك الجزائرية أمس الأربعاء، عن فتح مسابقة للتوظيف وجاء في منشور لها على صفحتها الخاصة “فايسبوك”، أن مسابقة التوظيف تكون على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص رتبة عون رقابة، خاصة بالشباب المولودين والمقيمين بولايات الجنوب وأوضح المنشور ذاته، أن المديرية تشترط على المتسابقين أن يكون حاصلين على المستوى الثانية ثانوي كاملة، حيث خصصت 400 منصب، والولايات المعنية هي أدرار، بشار، بسكرة، الوادي، غرداية، إليزي، الأغواط، ورقلة، تمنراست و تندوف وبالنسبة إلى شروط الالتحاق بالمسابقة، فيجب على المترشحين بلوغ سن الـ 19 سنة على الأقل و 28 سنة على الأكثر يوم تاريخ إجراء المسابقة بالإضافة إلى، قامة المترشح يجب أن لا تقل عن 166 سم بالنسبة للرجال و 156 سم للنساء، وأن يبلغ مجموع حدة البصر 15/10 ولتسهيل عملية التسجيل يمكن للمترشحين القيام بتسجيل أولي عن بعد عبر الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجمارك: www.douane.gov.dz

كما يجب أن تودع الملفات الكاملة على مستوى مقرات مفتشيات أقسام الجمارك أو المديريات الجهوية للجمارك للولايات المعنية في أجل مقدر بـ 15 يوما إنطلاقا من يوم الامس.

رزاقي.جميلة