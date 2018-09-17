نجحت مصالح الجمارك في تسجيل سنة 2018 اكبر حصيلة لحجز العملة الصعبة خلال السنوات الماضية، حيث اقتربت الحصيلة من نحو 4 مليون أورو خلال التسع أشهر من سنة 2018، و كان شهري جويلية و أوت قد شهد حجوزات قياسية و هامة كما شهد شهر سبتمبر عملية هامة بحجز 1.045000 مليون أورو في مطار هواري بومدين و 9200 أورو في قسنطينة و تم حجز في 22 أوت في سطيف 20 ألف أورو و في 3 أوت بالعاصمة تم حجز 100 ألف أورو و سجلت أكبر عملية حجز في تبسة بـ 2.2 مليون أورو و في 29 جويلية 10 آلاف اورو في سطيف، وإلى غاية منتصف سبتمبر 2018 ، تم حجز ما لا يقل عن 3.48 مليون أورو يضاف إليها كميات معتبرة أيضا من الدولارات و الدينار التونسي، ووفقا لتقدير مصالح الجمارك فانه تم حجز 47.880 أورو خلال الثلاثي الأول من 2018 و 44.880 أورو خلال الثلاثي الثاني من 2018 .

وسجلت عمليات الحجز بفضل يقضه مصالح الجمارك زيادة محسوسة ،لاسيما بالنسبة للسنة الحالية ،و التي يرتقب أن تعرف خلال السداسي الثاني حصيلة معتبرة وقياسية، وحسب الإحصائيات الخاصة بمصالح الجمارك ،فان هذه الأخيرة قامت بحجز 439.625 أورو و 205.480 دينار تونسي و1050 دولار أمريكي فضلا عن 43.600 جنيه إسترليني و 478.000 دينار جزائري ،و قدرت القيمة الإجمالية المحجوزة 79.840.362 دينار جزائري .وقدرت قيمة الغرامات ب 1.776733572 دينار كما حجز 8 مركبات و حررت 39 محضر و بلغت عدد عمليات الحجز خلال السنة 52

و من حيث المناطق، فان أكبر عملية حجز تمت السنة الماضية خصت قسنطينة ب 296.650 أورو، كما سجل حجز 41.010 أورو في عناية و 40.480 أورو في سطيف ،و تبقى العملة الأوروبية أكثر العملات الصعبة المستهدفة بالتهريب. و خلال السداسي الاول من سنة 2018 ، تم حجز 92760 أورو و 9.391.000 دينار جزائري و 78.040 دينار تونسي، و قد لوحظ تركز تهريب الدينار التونسي في منطقة تبسة بالدرجة الأولى، و شملت عمليات التهريب عنابة ووهران و سطيف و تمنراست هذه الاخيرة شهدت عمليات حجز معتبرة للدينار الجزائري. أما السداسي الثاني فقد سجلت 9 عمليات حجز ب 44880 أورو و 35200 دينار تونسي و 730000 دينار جزائري و تحرير 9 محاضر.

وحجز أكثر من 154 ألف لتر من الوقود سنة 2017…

بالمقابل وبحسب ما كشفت عنه مصالح الجمارك، فانه في سنة 2017 تم إحصاء 47 عملية حجز للوقود، و تركزت عمليات الحجز بالخصوص في بشار مع حجز 77.260 لتر من المازوت بينما تم حجز 37.200 لتر في تمنراست و 31.440 لتر من تبسة. أما بالنسبة للبنزين فان تمنراست سجلت اعلى مستويات الحجز ب 7950 لتر .بالمقابل، قدرت قيمة المحجوزات بأكثر من 1.021 مليون دينار و تعد محاور التهريب جنوب باتجاه مالي و نيجر و جنوب المغرب و موريتانيا ثم تونس اهم الوجهات لشبكات التهريب

و بلغ مجموع ما تم حجزه عام 2017 ما لا يقل عن 154317 ألف لتر من المازوت GASOIL فضلا عن 8170 ألف لتر من البنزين بقيمة 3814556 دينار كما حجزت 28 مركبة و 7 شاحنات و جرار و مقطورة و 7 بغال كما بلغت الغرامات 337853890 دينار مقابل إصدار 23 محضر و تركزت الحجوزات في بشار ب 77260 لتر و تمنراست ب 37200 من المازوت، أما بالنسبة للسداسي الاول من سنة 2018، فقد سجل حجز أكثر من 122.410 لتر من المازوت ،وظلت عمليات الحجز متمركزة بالأساس في المناطق الجنوبية ،فقد تم احصاء حجز مصالح الجمارك ل 75.200 لتر من المازوت في بشار و 17.775 لتر في تمنراست و مجموع 97.520 لتر خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 بالنسبة للمازوت و 2940 لتر بالنسبة للبنزين.

وفي نفس السياق، سجل حجز نحو 23.400 لتر من المازوت في بشار و1000 لتر في تبسة و 400 لتر في تمنراست بالنسبة للثلاثي الأول من سنة 2018 بمجموع 24.890 لتر. ومن حيث التركيز ، فان شبكات التهريب بدت تنشط في محاور تمنراست باتجاه الحدود الجنوبية أي نيجر ومالي و بشار من ناحية الخدود باتجاه المغرب وحتى موريتانيا ،مقابل في الشمال نشاط تبسة باتجاه تونس ،مع وجود نقاط داخلية أيضا مع حجز535 لتر من المازوت في الجزائر ميناء خلال سنة 2017 مثلا.

عمر ح