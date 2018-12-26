من المرتقب أن تنطلق الورشات الوطنية الأولى من نوعها للاقتصاد التدويري بالجزائر مطلع فيفري القادم وسيكون الهدف من تنظيم اللقاء الذي ينطلق تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نقطة للتحرك نحو مرحلة متكاملة ومستدامة لتسيير النفايات وهو ما يسمح بالانتقال نحو الاقتصاد التدويري.

إفتتحت أمس وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، اللقاء الجهوي الأول، للجلسات الوطنية حول الاقتصاد التدويري بالبليدة،وحسب بيان للوزارة تحوزه “الجزائر”، فإن اللقاء يأتي تحضيرا للورشات الوطنية الأولى من نوعها للاقتصاد التدويري ،التي ستنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية في فيفري 2019وقد عرف اللقاء مشاركة أكثر من 400 شخصية ممثلة عن مختلف الدوائر الوزارية ،المنتخبين المحليين ،المتعاملين الاقتصاديين والجمعيات المهنية ،المجتمع المدني والجامعات،وتهدف هذه اللقاءات للتحرك نحو مرحلة متكاملة ومستدامة لتسيير النفايات ،وهذا ما سيسمح بالانتقال نحو الاقتصاد التدويري،وذلك عن طريق خلق فروع اقتصادية مدرة للثروات وخالقة لفرص عمل.

رزاقي.جميلة