أعربت الجزائر و لبنان عن استعدادهما التام لـ “إعادة بعث” التعاون الثنائي في مجال التكوين العالي و البحث العلمي لاسيما من حيث التأطير من خلال إرسال بعثات الخبراء و الأساتذة ذوي المستوى العالي و كذا إنشاء و تطوير مشروع للبحث المشترك, حسب بيان لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

وجاء في البيان أن هذه الإرادة تم التعبير عنها خلال استقبال خصه وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجاري لسفير لبنان بالجزائر العاصمة غسان أحمد المعلم.

نفس هذه الإرادة تم التعبير عنها من أجل “تشجيع نشر أعمال البحث العلمي في المجلات الذائعة الصيت قصد تحسين تصنيف الجامعات الجزائرية, يشير البيان الذي أوضح أن المحادثات سمحت للمسؤولين ب”التطرق بتعمق لسبل و وسائل تدعيم علاقات التعاون أكثر بين البلدين الشقيقين”.

من جهة أخرى اتفق الطرفان على “تشجيع تنقل طلبة الدكتورة و مضاعفة تبادلات الوفود و كذا التوأمة بين المؤسسات الجامعية للبلدين لاسيما التوقيع على اتفاقيات ما بين الجامعات”, يضيف البيان.

و خلال هذا الاستقبال تطرق الطرفان إلى مشكل معادلة الشهادات لبعض الجامعات اللبنانية وأعربا عن إرادتهما في إيجاد حل لاسيما من خلال التوقيع على الاتفاقيات و الاتفاقات.

أما بخصوص المنح الدراسية فقد التمس السفير اللبناني من الطرف الجزائري رفع عدد المنح الدراسية الممنوحة للطلبة اللبنانيين الراغبين في مزاولة دراساتهم في الجامعات الجزائرية.

ق.و