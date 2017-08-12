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الجزائر وضعت الشباب “في قلب أولوياتها”

بغرض ترقية دور هذه الشريحة الأساسية من المجتمع:
الجزائر وضعت الشباب “في قلب أولوياتها”

eldjazair 12 أغسطس 2017 الوطني اضف تعليق 26 زيارة

وضعت الجزائر الشباب “في قلب أولوياتها” بغرض ترقية دور هذه الشريحة الأساسية من المجتمع في مسار التنمية الاجتماعية و الاقتصادية الوطنية، حسب ما أشار إليه جمال بوراس نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال أشغال المؤتمر السنوي ال9 للبرلمانات الإفريقية و الذي انعقد يومي ال10 و 11 أوت بمقر البرلمان الإفريقي بميدرند (جنوب إفريقيا).

و أبرز بوراس الذي قاد الوفد البرلماني الجزائري للمشاركة في هذا المؤتمر حول الموضوع الرئيسي ” تسخير العائد الديمغرافي من خلال الاستثمار في الشباب” مختلف البرامج و الآليات التي وضعتها الحكومة الجزائرية لصالح الشباب، حسبما أفاد به يوم امس السبت بيان للمجلس الشعبي الوطني.
و على سبيل المثال أشار بوراس إلى المجلس الاعلى للشباب المدرج في دستور 2016 موضحا في هذا الشأن أن هذا المجلس الذي وضع لدى رئيس الجمهورية هو عبارة عن ” “هيئة استشارية تقدم أراء وتوصيات حول حاجيات الشباب و رقيه في المجالات الاقتصادية والاجتماعية و التربوية و الثقافية و الرياضية”.
و أفاد بوراس بأن مهمة المجلس الأعلى للشباب تكمن أيضا في ” المساهمة في ترقية القيم الوطنية و الوعي الوطني و روح المواطنة و التضامن الوطني”.
و اغتنم بوراس هذه المناسبة ليؤكد من جديد ” استعداد و التزام الجزائر في الاشتراك في كل مبادرة افريقية و دعمها من شأنها ترقية دور الشباب لصالح رقي و تنمية القارة الإفريقية طبقا لمقاربة أجندة 2063 للاتحاد الافريقي” يضيف نفس المصدر.

100 الف اطار افريقي تخرجوا من مختلف الجامعات الجزائرية

و نوه نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذا الإطار بالجهود التي تبذلها الجزائر منذ استقلالها لصالح الشباب الافريقي مضيفا أن 100 الف اطار افريقي تخرجوا من مختلف الجامعات و مراكز التكوين الجزائرية.
ق.و

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