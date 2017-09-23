

أجرى كل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ونظيراه من مصر يسامح شكري و تونس خميس الجهيناوي بنيويورك لقاءا تشاوريا في إطار المبادرة الثلاثية حول ليبيا على هامش أشغال الدورة الـ 72 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وكان هذا اللقاء فرصة للوزراء الثلاثة من أجل استعراض آخر تطورات الوضع في ليبيا لاسيما على ضوء الاجتماع الرفيع المستوى حول ليبيا الذي انعقد يوم الأربعاء و الذي شارك فيه ذات المسؤولين.

و عبر الوزراء “عن رفضهم لتعدد المبادرات بخصوص ليبيا” و أكدوا من جديد على ” دعمهم لجهود الامم المتحدة و المبعوث الخاص غسان سلامة”.

كما جدد المسؤولون الثلاث ” التزامهم بمواصلة التشاور و التنسيق من اجل مرافقة الليبيين في مسعاهم الرامي الى التوصل الى حل نهائي يحفظ سيادة وسلامته هذا البلد الشقيق المجاور”.

نسرين محفوف