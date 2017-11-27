الجزائر وبولونيا توقعان على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون

وقعت الجزائر و بولونياي يوم السبت بالجزائر العاصمة، على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي التي ستعقد أول اجتماع لها في الثلاثي الأول من سنة 2018 في فرصوفيا.

وتهدف الوثيقة التي وقع عليها وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، ونظيره البولوني، فيتولد فاشيكوفسكي إلى تعزيز التعاون الثنائي ودراسة مختلف المجالات التي تم التطرق إليها خلال لقاء جمع بين الوزيرين في وقت سابق من نهار أمس.

وصرح مساهل في ختام حفل التوقيع قائلا “يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر و بولونيا. لقد وقعنا بالمناسبة اتفاقا يقضي بإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين”ي واصفا هذه المرحلة “بالهامة جدا”.

وأوضح الوزير، أن هذه المباحثات سمحت للطرفين بالتطرق إلى العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك وإلى آفاق تطويرها. يتعلق الأمر، حسبه، بمجالات الصناعة و الفلاحة والطاقة والتكوين و الإنتاج الصيدلاني وصناعة السفن، مشيرا أن زيارة نظيره البولوني إلى الجزائر تصادف “الذكرى ال55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.

وأضاف مساهل أن مباحثاته مع فاشيكوفسكي ستتواصل الليلة لتشمل القضايا الإقليمية والدولية و الشق الأمني و وكذا السلم في إفريقيا والعالم.

ومن جهته، أبرز المسؤول البولوني، أن الجزائر تعد “شريكا استراتيجيا” لبلده في إفريقيا، مؤكدا أن “هناك العديد من المجالات الاقتصادية و الصناعية التي يمكننا تطويرها سويا”ي مضيفا بالقول “لقد قدمت للوزير العديد من الملفات التي يمكنها أن تكون محل تعاون لا سيما في القطاع الاقتصادي”.

واستطرد قائلا “أنا جد مسرور للتوقيع على اتفاق التعاون المشترك بين بولونيا والجزائر. وهو إطار سيسمح بتطوير مختلف المحاور التي تمت مناقشتها خلال اللقاء”، مذكرا أن بلده سيصبح ابتداء من يناير 2018 عضوا غير دائم بمجلس الأمن الأممي.

وختم فاشيكوفسكي قائلا “جئت إلى الجزائر لأستشير نظيري الجزائري بخصوص بعض المسائل الإقليمية والقارية، لا سيما و أن مجلس الأمن سيتناول العديد من المشاكل المتعلقة بهذه المنطقة الجغرافية”.

للتذكير، فإن وزير الخارجية البولوني، فيتولد فاشيكوفسكي قد حل صبيحة يوم السبت في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من مساهل.