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الجزائر والأمم المتحدة يبحثان التنمية المستدامة للمدن

في لقاء جمع شرفة مع إيريك اوفرفيست:
الجزائر والأمم المتحدة يبحثان التنمية المستدامة للمدن

eldjazair 28 يوليو 2017 الاقتصاد اضف تعليق 18 زيارة

شكلت التنمية المستدامة للمدن وكيفية تسييرها، محور لقاء وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة يوم الخميس بالجزائر مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والمنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر إيريك اوفرفيست، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وتطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى جوانب التنمية التي عرفتها الجزائر في مختلف النواحي وبالأخص في قطاع السكن والعمران والمدينة وكذا سبل التنمية المستدامة للمدن وتسييرها واستخدام النجاعة الطاقوية فيها وكيفية تفعيل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في هذا الإطار حسب نفس المصدر.
وثمن أوفرفيست المجهودات المعتبرة التي تبذلها الدولة الجزائرية في إرساء آليات التحسين النمطي والنوعي للسكنات مع توفير كل المرافق الضرورية.
من جهته، رحب شرفة بتطوير كل سبل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، يضيف البيان.
ق.و

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