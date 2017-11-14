أكّد امس وزير الشؤون الدينية والأوقاف “محمد عيسى”، في لقاء جمعه برئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، “أيمن مزيك” أن اللقاء جاء من أجل الدفاع عن الإسلام الوسطي في ألمانيا، ودمج الجاليات المسلمة في ألمانيا، خاصة وأنّ الموضوع يعتبر أحد انشغالات الجزائر، معلنا عن فتح جسر التعاون بين الدولتين عبر تقديم الاقتراحات.

وقد أبدى أمس ، رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، “أيمن مزيك” بالعاصمة رغبته الشديدة في بناء وتطوير علاقات الصداقة بين ألمانيا والجزائر، وكذا العمل المشترك بينهما.

للإشارة فقد حلّ “أيمن مزيك”، و الوفد المرافق له، ضيفا على وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمقر الوزارة، في إطار توطيد جسور التعاون في مجال تسيير الشأن الديني، بين البلدين.

نسرين محفوف