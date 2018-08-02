بلغ عدد الولادات الحية في الجزائر خلال سنة 2017 مليون و600 ألف نسمة وتصنف الجزائر من بين الدول الأكثر نموا للسكان في العالم ويدخل هذا التصنيف في إطار النمو الطبيعي والتجديد للأجيال،حسب ما كشف عنه نائب مدير بوزارة الصحة لطفي حمشي.

أكد الخبراء المشاركون في لقاء حول تجسيد أهداف التنمية المستدامة والتخطيط العائلي على ضرورة تطبيق ومتابعة الإستراتيجية الوطنية للتخطيط العائلي التي سطرتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لسنوات 2017/ 2020.

ودعا المشاركون خلال هذا اللقاء الذي نظمته أمس الأول الجمعية الجزائرية للتخطيط العائلي، بمشاركة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وصندوق الأمم المتحدة للسكان وخبراء في علم الاجتماع والمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بالإضافة إلى المجتمع المدني إلى ضرورة العودة إلى برنامج التخطيط العائلي الذي طبقته الجزائر في سنوات الثمانيات وأثبت نجاعته باعتراف من المنظمات الدولية.

هذا وكشف نائب مدير بوزارة الصحة لطفي حمشي، بعدد الهياكل الصحية التي تشرف على تسيير التخطيط العائلي وعددها 337 مركزا و1528 عيادة متعددة الخدمات إلى جانب 1342 قاعة علاج مشيرا في نفس السياق إلى تحديد مراكز مرجعية في إطار الشراكة مع الجمعية الجزائرية للتخطيط العائلي بـ48 ولاية عبر القطر سيكون بعضها بالمناطق النائية لضمان توزيع عادل بجميع جهات الوطن،وعرضت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان السيد وهيبة سكاني من جانبها المحاور الرئيسية الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية للسكان التي تدخل ضمن أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة لسنوات 2016/ 2030 والتي تهدف على الخصوص إلى “التخفيض بشكل جدري في نسبة وفيات الأمهات الحوامل” مثمنة في هذا المجال مجهودات السلطات الجزائرية التي توصلت إلى “تخفيض هذه النسبة من 70 وفاة لكل 100 ألف نسمة خلال السنوات الماضية إلى 57 وفاة خلال سنة 2017 “.

كما أكدت بأن الدعم الذي يقدمه الصندوق في هذا الإطار يدخل ضمن مرافقة البرامج الوطنية الجزائرية المتعلقة صحة الأم والطفل والتخطيط العائلي والصحة الجنسية والعدالة بين الجنسين وذلك لتحسين الظروف الاجتماعية للساكنة .

رزاقي.جميلة