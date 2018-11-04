رغم السياسة التي تبنتها الحكومة منتصف 2014 بكبح الاستيراد والتوجه نحو تشجيع المنتوج المحلي، لازالت واردات الجزائر من مصر في منحى تصاعدي، حيث تجاوزت فاتورة الاستيراد نصف مليار دولار لتحتل الجزائر المرتبة الثالثة كأكثر البلدان العربية استيراد للمواد الاستهلاكية من مصر.

وبحسب ما كشف عنه تقرير أعدته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية فان السوق الجزائرية تحتل المرتبة الثالثة عربيا والثامنة عالميا كأكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث قدرت قيمة الصادرات نحو الجزائر بـ 646 مليون، بعد كل من الإمارات العربية المتحدة التي تصدرت الترتيب بقيمة مليار و576 مليون دولار، متبوعة بتركيا بقيمة مليار و498 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و185 مليون دولار وإيطاليا بقيمة مليار و171 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و55 مليون دولار والمملكة المتحدة بقيمة 771 مليون دولار واسبانيا بقيمة 708 مليون دولار دولار .

وأبرز التقرير الذي تحدث عن مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري، مدى مساهمة الجزائر في إنعاش الاقتصاد المصري عبر اقتناء بعض المنتوجات في قطاع المنتجات الجلدية، وقطاع الملابس الجاهزة، وقطاع الصناعات اليدوية، مشيرا ذات التقرير إلى أن معدلات التبادل التجاري السلعي بين مصر والدول العربية، حققت زيادة ملموسة بنسبة 10.5%، حيث بلغت 10 مليار و60 مليون دولار مقارنة بـ9 مليار و112 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق 948 مليون دولار، في وقت حققت حركة التجارة الخارجية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة محل التقرير نسبة زيادة بلغت 5%، حيث سجلت 20 مليار و378 مليون دولار مقابل 19 مليار و398 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 980 مليون دولار.

وعلى هذا الأساس، أضاف ذات المصدر، أن الصادرات المصرية حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة قدرها 11%، حيث بلغت 18 مليار و514 مليون دولار مقابل 16 مليار و605 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق مليار و909 مليون دولار. لافتا إلى أن معدلات التبادل التجاري حققت زيادة ملموسة بلغت 13% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث سجلت 67 مليار و630 مليون دولار مقابل 59 مليار و822 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 7 مليار و8.8 مليون دولار.

عمر ح