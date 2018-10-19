تصدرت الجزائر قائمة الدول الأكثر استيرادا للسلاح من ألمانيا خلال التسعة الأشهر السابقة من سنة 2018 بمجموع مشتريات وصلت 741.3 مليون يور.

واحتفظت، الجزائر بالمرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر استيرادا للأسلحة الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال التسعة أشهر الأولى من هذه السنة ، بتكلفة مالية فاقت نصف مليار يورو.

ووفقا لوثيقة لوزارة الاقتصاد الألمانية اطلعت عليها وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) فان الجزائر احتلت المرتبة الأولى من استيراد الأسلحة الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي، فيما احتلت السعودية المرتبة الثانية، وذلك بعدما وافقت الحكومة الألمانية على صفقات بيع أسلحة للسعودية بقيمة تقارب نصف مليار دولار حتى الآن خلال عام 2018، مما يجعل من المملكة ثاني أكبر مشتر للأسلحة الألمانية بعد الجزائر، وذكرت الوثيقة، التي أعدتها الوزارة بناء على طلب من نائب برلماني، وافقت برلين على مبيعات أسلحة للسعودية بقيمة 416.4 مليون يورو ( 477 مليون دولار) في الفترة من الاول من جانفي وحتى 30 سبتمبر من العام الجاري.

عمر ح