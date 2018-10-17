

كشفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، تريشا غيللوبو، عن مشاركة رؤساء أركان القوات المسلحة لأكثر من 80 دولة في مؤتمر “محاربة عنف المجموعات المتطرفة” في قاعدة “أندروز” الجوية في ولاية ماريلاند الأميركية، أمس.

وقالت غيللوبو إن رؤساء أركان دول الجزائر والمغرب والبحرين ومصر والأردن والكويت وباكستان وقطر والسعودية والإمارات وتركيا مدعوون للمشاركة في هذا المؤتمر.

وأشارت المسؤولة الأمريكية، في نفس التصريح إلى أن عشاء افتتاحيًا للمؤتمر عقد ليلة أول أمس إلى أمس في مكتبة الكونغرس تكريما للحاضرين

برئاسة رئيس هيئة أركان القوات المشتركة الأميركية جوزيف دانفورد، ويرتقب أن تلقي السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي كلمة في المناسبة.

ولم تعلن الجزائر مشاركتها الرسمية في المؤتمر، كما لم تصدر وزارة الدفاع الوطني أي بيان .

وتداولت أخبار أن نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح لن يشارك في هذا المؤتمر، وأنه لم يبرمج لا زيارة ولا سفرا إلى الخارج ، وهو متواجد في إحدى النواحي العسكرية لتفقد جاهزية الجيش.

ر.م