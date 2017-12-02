أبرز رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، أن اختيار الجزائر ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتنسيق عمل الاتحاد الافريقي في مجال مكافحة الارهاب و التطرف العنيف, يرتكز على التجربة الرائدة للجزائر في هذا المجال و نجاعة سياستها الشاملة المتعلقة بمكافحة التطرف, مضيفا أنها “سياسة ينبغي أن تكون بمثابة مثالا لجميع البلدان الافريقية التي تواجه افة الارهاب”.

وخلال المحادثات التي أجراها مع الوزير الأول, أحمد أويحيى, يوم الخميس, بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة بين الاتحاد الافريقي و الاتحاد الأوروبي الجارية بابيدجان, اشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالجزائر و بالرئيس بوتفليقة نظير الجهود المبذولة في اطار تنسيق جهود الاتحاد الافريقي في مجال الوقاية و محاربة الارهاب و التطرف العنيف.

كما سمح اللقاء بالتطرق إلى قضايا افريقية اخرى متضمنة في جدول اعمال الاتحاد الافريقي, لا سيما وضعية السلم و الأمن بمنطقة شمال افريقيا و بمنطقة الساحل, وكذا الاصلاح الهيكلي للاتحاد وتمويل المنظمة الافريقية, والشراكات بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي و مع الشركاء الاستراتيجيين الأخرين.

نسرين محفوف