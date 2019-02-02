السبت , فبراير 2 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / صنفت في المرتبة 171 عالميا من أصل 186 دولة في العالم:
الجزائر في مراتب متأخرة في مؤشر الحرية الاقتصادية خلال 2019

صنفت في المرتبة 171 عالميا من أصل 186 دولة في العالم:
الجزائر في مراتب متأخرة في مؤشر الحرية الاقتصادية خلال 2019

idir demiche 2 فبراير 2019 الاقتصاد اضف تعليق 55 زيارة

لازالت الجزائر تقبع في مراتب متاخرة في مؤشر الحرية الاقتصادية، حيث صنفت الجزائر في المرتبة 171 عالميا من أصل 186 دولة في العالم خلال سنة 2019، وتم تصنيف الجزائر ضمن أسوء 10 دول في العالم في الحريات الاقتصادية.

وكشف التقرير السنوي الذي تصدره مؤسسة «هيريتج فاونديشن» البريطانية للأبحاث، ان الدجزائر سجلت نقاطاً إجمالية بلغت 46.2 نقطة من أصل 100 نقطة على المؤشر، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط النقاط العالمي 60.8 نقطة، و61.3 نقطة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.

و في الترتيب حافظت هونج كونج على الصدارة وتلتها سنغافورة، التي تفوقت على اقتصادات عالمية مثل فرنسا وألمانيا واليابان والدانمارك والولايات المتحدة وغيرها، حيث تتمتع هذه الدول بمعدلات تنافسية عالية في العديد من جوانب الحرية الاقتصادية، في حين أن القيود التجارية تكاد تكون معدومة فيها، علاوة على أن التشريعات والقوانين الحكومية تدعم سياسة السوق المفتوحة.

ويتألف مؤشر الحرية الاقتصادية من 4 مكونات رئيسية تتفرع إلى عدد من المؤشرات الفرعية، وهي سيادة القانون، ومكون حجم الحكومة، وفعالية الإجراءات التنظيمية، انتهاء بمكون انفتاحية السوق.

عمر ح

الوسوم

عن idir demiche

شاهد أيضاً

واصل نزيفه الحاد في الفترة الأخيرة:
احتياطي الصرف يصل إلى 80 مليار دولار

لازال احتياطي الصرف نزوفا حادا منذ ان ضربة الأزمة المالية الحادة الجزائر منتصف 2014، حيث …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super