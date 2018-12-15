لا تزال الجزائر تتذيل ترتيب الدول الإفريقية الأكثر استقطابا للمستثمرين الاجانب، حيث لم يظهر لها أي تصنيف بين افضل عشر دول افريقية جذبا للاستثمار، بعد أن حلت مصر صدارة الترتيب تليها جوهانزبورغ والمغرب ثالثا خلال 2019 متقدمة بذلك على كل من تونس والجزائر.

وحسب تقرير صادر عن بنك “راند ميرشانت”، الذي يقيم التوقعات الاقتصادية وفرص الاستثمار في إفريقيا، حظيت المملكة بالرتبة الثالثة خلف كل من مصر وجنوب إفريقيا، متبوعة بكل من إثيوبيا وكينيا ورواندا، ثم تنزانيا فنيجريا وغانا وكوت ديفوار.

وتفيد بيانات البنك الإفريقي للتنمية بأن الدار البيضاء وطنجة اضافة الى مصر وجوهانزبورغ من أفضل المدن الجاذبة للاستثمار بالقارة، فيما غابت الجزائر عن تصنيف أحسن عشرة دول رغم ارتفاع نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إفريقيا، حيث كشف المصدر ان نسبة الاستثمارات ارتفعت بنسبة 8 بالمائة لتصل إلى 12.1 مليار دولار؛ وذلك راجع بشكل أساسي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الشركات الجنوب إفريقية الذي ارتفع بنسبة 64 بالمائة ليبلغ 7.4 مليارات دولار، والشركات المغربية الذي عرف ارتفاعا بـ 66 بالمائة ليبلغ 960 مليون دولار

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2018، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، كان قد أكد تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا إلى 42 مليار دولار عام 2017، بانخفاض قدره 21 في المائة مقارنة مع عام 2016. كما انخفضت التدفقات إلى شمال إفريقيا بنسبة 4 في المائة إلى 13 مليار دولار؛ فيما حقق المغرب ارتفاعا ملحوظا بـ 22.9 بالمائة، وهو ما بلغت قيمته 2.7 مليارات دولار؛ وذلك بفضل الاستثمار الكبير في تقنيات السيارات الجديدة.

عمر ح