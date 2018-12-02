حلت الجزائر في مراكز جد متأخرة في مؤشر الازدهار والرخاء الاجتماعي، حيث تمركزت على المرتبة 116 عالميا من أصل 149 دولة، متراجعة مرتبة واحدة ومتأخرة بذلك عن الجارتين تونس والمغرب.

وفقا للتقرير الصادر بحر الأسبوع الماضي عن معهد «ليغاتوم» البريطاني، فإن تونس جاءت الأولى مغاربيا في مؤشر الازدهار العالمي لسنة 2018 وذلك بعد تقدمها على كل من المغرب التي جاءت في المركز 103 والجزائر 116 وليبيا 133 وموريتانيا 142 مع العلم أن موريتانيا هي الوحيدة وفق هذا التقسيم الجغرافي التي أحرزت تقدما في الترتيب مقارنة بالعام المنقضي،فلقد تراجعت المغرب بـ6 مراكز وتونس بـ8 وليبيا بمركزين والجزائر بمركز واحد.

ويعتمد مؤشر «الازدهار»أو»الرخاء» في تصنيفه على تسعة معايير أساسية، وهي الجودة الاقتصادية وهو معيار يشمل مؤشرات عن الاقتصاد الكلي وأسس النمو و كفاءة القطاع المالي…أما المعيار الثاني فهو يرتبط ببيئة الأعمال،والذي يتضمن قياس بيئة إدارة الأعمال، والبنية التحتية للأعمال، ومعوقات الابتكار، ومرونة سوق العمل، المعيار الثالث يتعلق بالحوكمة وهو يقيس أداء الدولة في كفاءة الحكومة والديمقراطية والمشاركة السياسية، المعيار الرابع يتمثل في التعليم ويتضمن قياس إتاحة التعليم، وجودة التعليم، المعيار الخامس يخص قطاع الصحة ويقيس البنية التحتية للصحة والرعاية الوقائية ،المعيار السادس يرتبط بالسلامة والأمن ،أما المعيار السابع فهو مرتبط بالحرية الشخصية والذي يتضمن قياس تقدم الدولة في مجال الحقوق القانونية،ويتمثل المعيار الثامن في رأس المال الاجتماعي، و يرتبط المعيار التاسع بالبيئة الطبيعية، والذي يتضمن قياس أداء الدولة في جودة البيئة الطبيعية وجهود المحافظة على البيئة.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حافظت الإمارات العربية المتحدة على ريادتها كأكثر الدول العربية ازدهارا بحلولها في المرتبة 39 عالمياً والأولى عربياً، تلتها دولة قطر باحتلال المرتبة 46 دولياً، ثم البحرين في المرتبة 51، وعمان في المرتبة 69، والسعودية في المرتبة 86، تليها الأردن في الرتبة 91 ثم تركيا في المركز 93 عالميا. ولم تترك مصر وراءها الا 27 دولة وذلك بعد فقدانها لـ5 مراكز مقارنة بـ2017 كما خسرت بدورها 20 مركز منذ2006. وأشار التقرير إلى أن جميع دول شمال إفريقيا تتموقع أسفل 50 دولة على مستوى الرخاء والازدهار العالميين.

وعموما، سجل التقرير ذاته ارتفاع الازدهار العالمي بأعلى مستوياته على الإطلاق، إذ ارتفع المعدل المتوسطي إلى ما يعادل 15 نقطة منذ 2007. ومنذ سنة 2013، عملت 113 بلدا على تحسين درجة ازدهارها. وفي العام الماضي حسنت 95 دولة من نقاطها، لكن العديد من الدول لم تستطع التقدم في هذا المؤشر.وقد تصدرت كل من النرويج ونيوزلندا، وفنلندا الترتيب على الصعيد العالمي.

يذكر أن معهد «ليغاتوم» هو مركز أبحاث مقره في لندن، المملكة المتحدة.،يعمل على دراسة الاقتصاديات و تشجيعها على النمو عبر جملة من المقاييس و البيانات وتحليل العوامل المعقدة على جميع المستويات المحلية و العالمية ،كما يضع المعهد برامج عملية لتمكين الاقتصاديات من الازدهار.

عمر ح