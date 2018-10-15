جاء ترتيب الجزائر في المرتبة 93 من أصل 157 دولة في مؤشر رأس المال البشري لسنة 2018 ، متفوق على دول المغاربية وإحتلت على الصعيد العربي البحرين الصف الأول برتبة 47 عالميا و فالإمارات في الـ 49 عالميا تليهم قطر والسعودية .

صنف البنك الدولي الجزائر في المرتبة 93 من أصل 157 دولة في مؤشر رأس المال البشري لسنة 2018 ، المعتمد على إظهار كيف استثمار الدول في صحة وتعليم الأجيال الشابة ومعايير مقياس رأس المال البشري يركز على الصحة والتعليم وطول العمر، ومؤشر الإنتاجية المستقبلية، والدخل المحتمل للمواطنين، والنمو الاقتصادي المتحمل للبلدان المشمولة بمعطيات التقرير،وتحصلت الجزائر على 0.52 ، ويقدر مؤشر البنك الدولي إنتاجية الجيل الحالي في البلاد ، بمجرد بلوغه سن الرشد وقيمة كل بلد تتراوح بين 0 و 1، وأظهر المؤشر تفوق الفتيات بـ0.54 مقارنة مع الذكور 0.50 ويحسب المؤشر أن 98 طفلا ولدوا في الجزائر سيبقون في سن الخامسة، وأن 91٪ من الأطفال في سن 15 سنة سيعيشون حتى سن الستين.

وأكد البنك الدولي أن الطفل الجزائري الذي بدأ المدرسة في سن الرابعة يتوقع أن يتم 11.4 سنة من التعليم بعد بلوغه سن 18 عاما.

وجاء ترتيب الجزائر متفوق على دول المغاربية أما على صعيد العربي احتلت البحرين الصف الأول عربيا 47 عالميا، فالإمارات 49 عالميا، بعدها عمان 54 عالميا، تليهم قطر عالميا، والسعودية 73 عالميا، ثم الكويت 73 عالميا، والأردن 79 عالميا، فيما لبنان جاءت 86 عالميا، وتونس 96 عالميا، والمغرب 98 عالميا.

وعالميا جاءت على رأس القائمة كل من سنغافورا، كوريا الجنوبية، اليابان، هونغ كونغ، فنلندا، آيرلندا، أستراليا، السويد، هولندا، كندا، وتذيلت قائمة الترتيب كل من تشاد، جنوب السودان، النيجر، مالي، ليبيريا، نيجيريا، سيراليون، موريتانيا، كوت ديفور، موزنبيق.

رزاقي.جميلة