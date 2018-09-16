كشف تقرير جديد صدر عن الأمم المتحدة ان الجزائر تحتل المرتبة 85 عالميا في مؤشر التنمية البشرية، متقدمة على عدة دول العربية من أصل 189 دولة شملتها الدراسة بناءً على قياس التقدم الذي حققته في الصحة والتعليم ومستوى الدخل.

وحسب المؤشر الذي جرى تحيينه وتقديم أرقام جديدة خاصة بسنة 2017، فإن الجزائر جاء ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة؛ ومقارنة مع بعض الدول القريبة من الجزائر، أورد التقرير مثال تونس وليبيا اللتين احتلتا المرتبتين 95 و108 على التوالي، بينما حققت عدد من الدول العربية مراتب متوسطة، من بينها العراق في المرتبة 120، وفلسطين في المرتبة 119، ومصر في المرتبة 115. أما تركيا في المرتبة 64 عالمياً، وإيران في المرتبة 60.

اما في مقدمة الترتيب، جاءت النرويج، متبوعة بسويسرا، ثم أستراليا، وإيرلندا، وألمانيا، فإيسلندا، وهونكونغ، والسويد، ثم سنغافورة، في حين تذيلت النيجر الترتيب، وقبلها جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وتشاد وبوروندي؛ وهو ما يشبه إلى حد كبير ترتيب عام 2016.

عمر ح