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الجزائر في المرتبة 49 عالميا و 6 عربيا في مؤشر الجريمة

nesrine mahfouf 4 سبتمبر 2017 الحوادث اضف تعليق 26 زيارة

 

 

إحتلت  الجزائر المرتبة 49 عالميا و السادسة عربيا، ضمن التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي لعام 2017، المنشور على موقع موسوعة قاعدة البيانات “نامبيو”، وحلت في المرتبة الثاثلة في شمال افريقيا بعد مصر و ليبيا و ذلك بنسبة 49,57مقياس الجريمة ، على مقياس الأمان و السلامة 50,43، وحصلت على المراكز الخمسة الأولى في الدول الأعلى في مستويات الجريمة في الشرق الأوسط كل من: سوريا التي حلّت في المرتبة الأولى، تليها الصومال، ليبيا، العراق، وفي المرتبة الخامسة مصر.

وعلى المستوى العالمي، جاءت فنزويلا في مقدمة الدول لتعتبر الدولة الأعلى في معدلات الجريمة في العالم، تليها في المركز الثاني دولة غينيا الجديدة، وفي المركز الثالث الهندوراس، ودولة جنوب السودان في المركز الرابع، ثم جنوب إفريقيا في المركز الخامس.

هذا واحتلت قطر المركز الأخير، لتصبح أقل دول العالم في معدلات الجريمة، وتليها كأقل الدول عرضة للجرائم سنغافورة في المركز قبل الأخير، ثم تايوان،النمسا و الإمارات العربية المتحدة ،حسب ما نقله الموقع الاخباري “الجزائر سكوب.”

هذا و قد صدر التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي على موقع موسوعة قاعدة البيانات “نامبيو”، وهذه الموسوعة أحد أكبر قواعد البيانات على شبكة الإنترنت في العالم،ويتضمن تصنيفًا لـ125 دولة من دول العالم، بترتيبها من الدول التي تتركز فيها المعدلات المرتفعة لمستوى الجريمة بأشكالها المختلفة، إلى الدول الأقل في معدلات الجريمة.

و يعتمد على المعايير التالية:القتل والسطو والسرقة والاغتصاب، وغير ذلك من أشكال الجريمة التي ربما لا يوجد شخصٌ في العالم العربي لم يسمع عنها، أو يواجه أحدها.

رزاقي.ج

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